Free Fire Max में फ्री Skyboard-Season Of Love पाने का मौका आज, ऐसे करें अनलॉक

Feb 17, 2026
Free Fire Max में अभी कई गेमिंग इवेंट चल रहे हैं। इनमें से एक ‘Season Of Love’ है। इसमें शानदार वेपन स्किन और स्काईबोर्ड मुख्य रिवॉर्ड के तौर पर दिया जा रहा है। साथ ही. रेडम लोडआउट लूट क्रेट भी मिल रही है, जिससे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर एन्हांस हैमर से लेकर सुपग लैग पॉकेट तक प्राप्त की जा सकती है। गरेना का मानना है कि इस तरह के इवेंट से गेमर्स का मन गेम के प्रति लगा रहता है। साथ ही, गेम भी मजेदार बनता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स
Free Fire Max का सीजन ऑफ लव टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें स्काईबोर्ड के साथ-साथ वेपन स्कीन और लोडआउट मिल रहा है। इन सभी को पाने के लिए टास्क परफॉर्म करना होगा। यह इवेंट गेमर्स के लिए 14 फरवरी को लाइव हुआ, जो 19 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। और पढें: Free Fire Max में Heart Attack Emote फ्री पाने का मौका, गेम में Luck Emote Royale इवेंट हुआ शुरू
इवेंट में मिलने वाले टास्क की पूरी लिस्ट नीचे दी गई है : और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 February 2026: आज मिल रहे हैं फ्री प्रीमियम आइटम, तुरंत करें रिडीम
टास्क 1. BR/CS मैच में दो टीममेट्स की मदद करने पर रेंडम लोडआउट लूट क्रेट दी जा रही है। इससे सुपर लैग पॉकेट, Tactical Market, टीम बूस्टर और एन्हांस हैमर में से किसी एक को पाया जा सकता है।
टास्क 2. BR/CS मैच में चार टीममेट्स की मदद करने पर वेपन लूट क्रेट दी जा रही है, जिसे अनलॉक करके Wild Carnival वेपन स्किन को क्लेम किया जा सकता है।
टास्क 3. BR/CS मैच में चार टीममेट्स की मदद करने पर Skyboard-Season Of Love दिया जा रहा है।
गेम मेकर गरेना का मानना है कि इस तरह के गेमिंग इवेंट को स्पेशली गेमर्स के लिए लाया जाता है। इनसे प्लेयर्स को प्रीमियम आइटम मिलते हैं। साथ ही, डायमंड की बचत होती है और प्रीमियम आइटम पाने का अवसर मिलता है।
