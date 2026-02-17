Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 17, 2026, 08:51 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: फ्री फायर मैक्स शानदार मल्टी-प्लेयर एक्शन गेम है। इसमें विरोधियों को नॉक आउट करके सर्वाइव करने पड़ता है, जिसके लिए वेपन स्किन, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम की जरूरत पड़ती है। इन्हें पाने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि असली पैसों के आते हैं। इस वजह से अधिकतर गेमर्स गेमिंग आइटम्स अनलॉक नहीं करते हैं। ऐसे ही प्लेयर्स के लिए रोज रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। इनसे आइटम्स को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Heart Attack Emote फ्री पाने का मौका, गेम में Luck Emote Royale इवेंट हुआ शुरू
हम आपको इस गेमिंग गाइड में आज यानी 17 फरवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप स्किन ही नहीं बल्कि इमोट, बंडल और आउटफिट जैसे एक्सक्लूसिव आइटम पा सकते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 February 2026: आज मिल रहे हैं फ्री प्रीमियम आइटम, तुरंत करें रिडीम
यहां फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में Faded wheel इवेंट हुआ शुरू, Winchester Rafael Rage गन स्किन मिल रही FREE
FQ9W2E1R7T5Y
4N8M2XL9R1G3
FU1I5O3P7A9S
S9QK2L6VP3MR
FP9O1I5U3Y2T
B1RK7C5ZL8YT
FZ5X1C7V9B2N
FFR4G3HM5YJN
6KWMFJVMQQYG
F7F9A3B2K6G8
BR43FMAPYEZZ
H8YC4TN6VKQ9
FK3J9H5G1F7D
FA3S7D5F1G9H
UPQ7X5NMJ64V
FJI4GFE45TG5
4ST1ZTBZBRP9
FM6N1B8V3C4X
B6QV3LMK1TP
FT4E9Y5U1I3O
FF6YH3BFD7VT
FL2K6J4H8G5F
FR2D7G5T1Y8H
FFM1VSWCPXN9
QK82S2LX5Q27
P3LX6V9TM2QH
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
गरेना के गेमिंग कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इनकी समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे कोड से रिवॉर्ड पाने का पूरा तरीका बताया गया है :
1. गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
3. फिर स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करिए।
4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दें।
5. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड रोजाना रिलीज होते हैं और ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
