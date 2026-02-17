Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट कोड, फ्री में मिलेंगे धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Free Fire Max Redeem Codes 17 February 2026: फ्री फायर मैक्स शानदार मल्टी-प्लेयर एक्शन गेम है। इसमें विरोधियों को नॉक आउट करके सर्वाइव करने पड़ता है, जिसके लिए वेपन स्किन, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम की जरूरत पड़ती है। इन्हें पाने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं, जो कि असली पैसों के आते हैं। इस वजह से अधिकतर गेमर्स गेमिंग आइटम्स अनलॉक नहीं करते हैं। ऐसे ही प्लेयर्स के लिए रोज रिडीम कोड रिलीज किए जाते हैं। इनसे आइटम्स को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Heart Attack Emote फ्री पाने का मौका, गेम में Luck Emote Royale इवेंट हुआ शुरू

हम आपको इस गेमिंग गाइड में आज यानी 17 फरवरी 2026 के रिडीम कोड बताने जा रहे हैं, जिनका उपयोग करके आप स्किन ही नहीं बल्कि इमोट, बंडल और आउटफिट जैसे एक्सक्लूसिव आइटम पा सकते हैं। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में जोड़कर तैयार किया गया है। इनका उपयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 16 February 2026: आज मिल रहे हैं फ्री प्रीमियम आइटम, तुरंत करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes

यहां फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :- और पढें: Free Fire Max में Faded wheel इवेंट हुआ शुरू, Winchester Rafael Rage गन स्किन मिल रही FREE

FQ9W2E1R7T5Y

​4N8M2XL9R1G3

​FU1I5O3P7A9S

​S9QK2L6VP3MR

​FP9O1I5U3Y2T

​B1RK7C5ZL8YT

​FZ5X1C7V9B2N

​FFR4G3HM5YJN

​6KWMFJVMQQYG

​F7F9A3B2K6G8

​BR43FMAPYEZZ

​H8YC4TN6VKQ9

​FK3J9H5G1F7D

​FA3S7D5F1G9H

​UPQ7X5NMJ64V

​FJI4GFE45TG5

​4ST1ZTBZBRP9

​FM6N1B8V3C4X

​B6QV3LMK1TP

​FT4E9Y5U1I3O

​FF6YH3BFD7VT

​FL2K6J4H8G5F

​FR2D7G5T1Y8H

​FFM1VSWCPXN9

​QK82S2LX5Q27

​P3LX6V9TM2QH

​FFWCTKX2P5NQ

​TX4SC2VUNPKF

​RHTG9VOLTDWP

​N7QK5L3MRP9J

​J2QP8M1KVL6V

​E9QH6K4LNP7V

​S5PL7M2LRV8K

​Q8M4K7L2VR9J

गरेना के गेमिंग कोड रिडीम करने से पहले जान लें कि ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं। इनकी समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

कैसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम ?

गेमिंग कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे कोड से रिवॉर्ड पाने का पूरा तरीका बताया गया है :

1. गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

3. फिर स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करिए।

4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दें।

5. इस तरह गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

नोट : गरेना फ्री फायर मैक्स के कोड रोजाना रिलीज होते हैं और ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।