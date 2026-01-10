Free Fire Max: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Pet-Outfit समेत बहुत कुछ आज

Free Fire Max Redeem Codes Today 10 January 2026: फ्री फायर मैक्स गेमर्स को खुश करने के लिए आए दिन शानदार रिवॉर्ड वाले गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। इन स्पेशल इवेंट से प्रीमियम आइटम मिलते हैं, जिन्हें खरीदना नहीं जा सकता है। साथ ही, डेली स्पेशल स्टोर को भी एक्टिव किया जाता है। इसमें अधिकतर गेमिंग आइटम आधे रेट में मिलते हैं। इतना ही नहीं प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड भी रोजाना रिलीज किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके बिना डायमंड के आइटम्स को अनलॉक किया जा सकता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपके लिए 10 जनवरी 2026 के कोड लेकर आ गए हैं। इन खास कोड से पेट और बंडल जैसे कूल रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote

Free Fire Max के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। इन कोड का एक्टिवेशन समय फिक्स होता है। इनकी संख्या 12 से 16 अंक तक होती है। इनसे मुफ्त में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन्हें केवल एक बार रिडीम किया जा सकता है। ये कोड पहले आओ और पहले पाओ नियम पर काम करते हैं। और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ

Free Fire Max Redeem Codes New

FFMC2SJLKXSB

FFPLUFBVSLOT

FFTILM659TYL

FFML9KGFS5LM

FFPLZJUDKPTJ

FFGYBGD8H1H4

XZJZE25WEFJJ

FFCMCPSJ99S3

FF9MJ31CXKRG

UVX9PYZV54AC

FF2VC3DENRF5

FFCO8BS5JW2D

FF10JA1YZNYN

FF11DAKX4WHV

FF119MB3PFA5

FF11NJN5YS3E

FF1164XNJZ2V

FFICJGW9NKYT

FFPLOJEUFHSI

WD2ATK3ZEA55

FFIC33NTEUKA

HFNSJ6W74Z48 और पढें: Free Fire Max में Popstar By Night Bundle करें Claim, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट

कैसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम ?

फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे बताए गए चंद स्टेप को फॉलो करें :

फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट है, उसे ओपन कर लीजिए। इसमें फेसबुक या गूगल आईडी से लॉग-इन करिए। फिर आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स ओपन होगा। उस बॉक्स में आज का कोड पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद कोड कंफर्म करके सबमिट करिए। इतना करते ही कोड रिडीम हो जाएगा।

कोड से जुड़ी अहम बात

गेम मेकर गरेना अपने सभी खिलाड़ियों के लिए हर रीजन में अलग कोड रिलीज करते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का समय भी पहले से तय होता है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

फ्री फायर मैक्स की डिटेल

फ्री फायर मैक्स गेम ग्लोबल वर्जन फ्री फायर का भारतीय वर्जन है। यह गेम भारतीय गेमर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। इसे गूगल-प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेला जा सकता है।

Note: Free Fire Max के कोड रोज रिलीज होते हैं। ये कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।