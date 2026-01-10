Free Fire Max: गेमर्स के लिए जारी हुए लेटेस्ट गेमिंग कोड, फ्री में पाएं Pet-Outfit समेत बहुत कुछ आज

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 10, 2026, 08:25 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes Today 10 January 2026: फ्री फायर मैक्स गेमर्स को खुश करने के लिए आए दिन शानदार रिवॉर्ड वाले गेमिंग इवेंट लाइव किए जाते हैं। इन स्पेशल इवेंट से प्रीमियम आइटम मिलते हैं, जिन्हें खरीदना नहीं जा सकता है। साथ ही, डेली स्पेशल स्टोर को भी एक्टिव किया जाता है। इसमें अधिकतर गेमिंग आइटम आधे रेट में मिलते हैं। इतना ही नहीं प्लेयर्स के लिए रिडीम कोड भी रोजाना रिलीज किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल करके बिना डायमंड के आइटम्स को अनलॉक किया जा सकता है। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं और रिडीम कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपके लिए 10 जनवरी 2026 के कोड लेकर आ गए हैं। इन खास कोड से पेट और बंडल जैसे कूल रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote
Free Fire Max के रिडीम कोड को गेमर्स के लिए रोज लाया जाता है। इन कोड का एक्टिवेशन समय फिक्स होता है। इनकी संख्या 12 से 16 अंक तक होती है। इनसे मुफ्त में बहुत कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन्हें केवल एक बार रिडीम किया जा सकता है। ये कोड पहले आओ और पहले पाओ नियम पर काम करते हैं। और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ
FFMC2SJLKXSB
FFPLUFBVSLOT
FFTILM659TYL
FFML9KGFS5LM
FFPLZJUDKPTJ
FFGYBGD8H1H4
XZJZE25WEFJJ
FFCMCPSJ99S3
FF9MJ31CXKRG
UVX9PYZV54AC
FF2VC3DENRF5
FFCO8BS5JW2D
FF10JA1YZNYN
FF11DAKX4WHV
FF119MB3PFA5
FF11NJN5YS3E
FF1164XNJZ2V
FFICJGW9NKYT
FFPLOJEUFHSI
WD2ATK3ZEA55
FFIC33NTEUKA
HFNSJ6W74Z48 और पढें: Free Fire Max में Popstar By Night Bundle करें Claim, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट
फ्री फायर मैक्स के कोड को रिडीम करना बहुत आसान है। नीचे बताए गए चंद स्टेप को फॉलो करें :
गेम मेकर गरेना अपने सभी खिलाड़ियों के लिए हर रीजन में अलग कोड रिलीज करते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। इन गेमिंग कोड का समय भी पहले से तय होता है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
फ्री फायर मैक्स गेम ग्लोबल वर्जन फ्री फायर का भारतीय वर्जन है। यह गेम भारतीय गेमर्स के बीच बहुत पॉपुलर है। इसे गूगल-प्ले स्टोर से डाउनलोड करके खेला जा सकता है।
Note: Free Fire Max के कोड रोज रिलीज होते हैं। ये कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।
