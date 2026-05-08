Google लेकर आया बिना स्क्रीन वाला फिटनेस बैंड, फुल चार्ज में 7 दिन चलेगी बैटरी

Google ने फिटनेस लवर्स को ध्यान में रखकर बिना स्क्रीन वाले फिटनेस बैंड को लॉन्च कर दिया है। यह Google Fitbit Air है। इसका डिजाइन साधारण है, जिससे इसे पूरे दिन पहना जा सकता है। इसमें 24 घंटे हार्ट-रेट ट्रैक करने की सुविधा मिलती है। इसके जरिए ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन, स्लीप और स्टेप को भी मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 6 दिन से ज्यादा चलती है। आइए जानते हैं नए स्मार्ट फिटनेस बैंड की कीमत और फीचर… और पढें: Google Chrome में आया बड़ा काम का अपडेट, अब आपकी सही लोकेशन नहीं देख पाएंगी वेबसाइट्स

कितनी है नए फिटनेस बैंड की कीमत ?

कंपनी के अनुसार, Google Fitbit Air के स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत 99 डॉलर यानी करीब 9,405 रुपये है। इसके साथ तीन महीने के लिए गूगल हेल्थ प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। साथ ही, गूगल हेल्थ कोच का एक्सेस दिया जाएगा। Stephen Curry एडिशन की बात करें, तो इस फिटनेस बैंड का प्राइस 129.99 डॉलर यानी करीब 12,225 रुपये रखा गया है। फिलहाल, कंपनी की ओर से यह क्लियर नहीं किया गया है कि इसे भारत में कब तक लॉन्च किया जाएगा। और पढें: Thomson Google 5.0 QLED TV सीरीज भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 11000 रुपये से कम

डिजाइन

गूगल के लेटेस्ट स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड में Metallic Fabric का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसे बेहतर लुक मिलता है। इसे दिन और रात दोनों समय पहना जा सकता है। इसका वजन 12 ग्राम है। इसे तीन अलग-अलग बैंड टाइप में लाया गया है। इसमें परफॉर्मेंस लूप, वॉटरप्रूफ एक्टिव और Discreet Elevated मॉर्डन बैंड शामिल है। और पढें: Google Maps की ये ट्रिक जान ली तो कभी नहीं होंगे लेट

मेमोरी और सेंसर

अब फीचर्स पर नजर डालें, तो गूगल का यह फिटनेस बैंड 7 दिन का डिटेल डेटा स्टोर कर सकता है। इसमें 1 दिन का वर्कआउट डेटा और 30 दिन तक का डेटा स्टोर करने की सुविधा मिलती है। इसके अलावा, फिटनेस बैंड में ऑप्टिकल हार्ट रेट मॉनिटर, 3-axis accelerometer, gyroscope, इन्फ्रारेड और SpO2 सेंसर दिया गया है।

Features Detail Sensors SpO2, Heart Rate Battery Life 7 Days Charging Time 90 Minutes Connectivity Bluetooth 5.0 Battery Type Lithium-polymer

कनेक्टिविटी और बैटरी

तगड़ी कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए नए फिटनेस बैंड में ब्लूटूथ 5.0 दिया है। इस बैंड में Lithium-polymer बैटरी दी गई है, जो फुल चार्ज में पूरे 7 दिन चलती है। इसे फुल चार्ज होने में 90 मिनट का समय लगता है। वहीं, पांच मिनट के चार्ज में 1 दिन का बैटरी बैकअप मिलता है।

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Whoop 5.0 से मिलेगी टक्कर

बता दें कि गूगल के लेटेस्ट फिटनेस बैंड फिटबिट एयर को पिछले साल लॉन्च हुए Whoop 5.0 से जोरदार टक्कर मिलेगी। यह भी स्क्रीनलेस फिटनेस बैंड है, जिसका इस्तेमाल 24 घंटे तक किया जा सकता है। इसमें हार्ट-रेट, स्लीप, स्टेप और ब्लड ऑक्सीजन को मॉनिटर किया जा सकता है। इसकी बैटरी सिंगल चार्ज में 14 दिन चलने में सक्षम है। इसके जरिए अपनी फिटनेस और सेहत दोनों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा जा सकता है।