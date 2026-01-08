comscore
Free Fire Max में मिल रहा Cant Stop Laughing Emote आज, जानें कैसे करें Unlock

Free Fire Max Step Up इवेंट बेहद खास है। इस शानदार इवेंट में Can't Stop Laughing इमोट और हॉटरॉकर ग्लू वॉल स्किन जैसे एक्सक्लूसिव आइटम मिल रहे हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 08, 2026, 09:17 AM (IST)

Free Fire Max में नया Step Up इवेंट लाइव हो गया है। इस खास इवेंट का नाम HEARTROCKER है। इसमें प्रीमियम इमोट और ग्लू वॉल स्किन मिल रही है, जिन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। इन आइटम से आपका गेमिंग अनुभव बेहतर होगा। इसके अलावा, गेमिंग इवेंट से स्पेशल टोकन को भी क्लेम किया जा सकता है। इन्हें अन्य लक रॉयल इवेंट में एक्सचेंच कर धमाकेदार रिवॉर्ड्स जीते जा सकते हैं। आइए यहां विस्तार से जानते हैं नए इवेंट के बारे में… news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: फ्री में गन Skin और Bundle पाने का बढ़िया चांस!

Free Fire Max Step Up

Rewards

Premium Prizes

  • Can’t Stop Laughing Emote
  • Gloo Wall-Heartrocker

Basic Prizes

  • Heartrocker Token

कितने लगेंगे डायमंड ?

फ्री फायर मैक्स का स्टेप अप लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिल रहे रिवॉर्ड्स को स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, 1 राउंड के लिए 1033 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा। यदि 1 राउंड के पहले स्पिन में Grand प्राइज मिल जाता है, जो बाकि के बचे हुए डायमंड आपको वापस मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 7 स्पिन के दौरान आपको निश्चित तौर पर प्रीमियम प्राइज मिलेगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।

कैसे करें रिवॉर्ड क्लेम ?

रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए यहां बताए गए स्टेप को फॉलो करें :

1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर मौजूद स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. स्टेप अप इवेंट पर टैप कीजिए।
4. स्पिन बटन दबाएं।
5. स्पिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपका ईनाम मिल जाएगा।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के लक रॉयल इवेंट को क्यों लाइव किया जाता है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के लक रॉयल इवेंट बेहद खास है। इन्हें खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है, जिससे उन्हें अल्ट्रा-प्रीमियम आइटम्स क्लेम करने का चांस मिलता है।

2. लक रॉयल इवेंट में स्पिन करने के लिए क्या करना होता है ?
Ans. लक रॉयल इवेंट में रिवॉर्ड्स पाने के लिए स्पिन करना पड़ता है, जिसके लिए डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं।