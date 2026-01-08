Published By: Ajay Verma | Published: Jan 08, 2026, 09:17 AM (IST)
Free Fire Max में नया Step Up इवेंट लाइव हो गया है। इस खास इवेंट का नाम HEARTROCKER है। इसमें प्रीमियम इमोट और ग्लू वॉल स्किन मिल रही है, जिन्हें स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। इन आइटम से आपका गेमिंग अनुभव बेहतर होगा। इसके अलावा, गेमिंग इवेंट से स्पेशल टोकन को भी क्लेम किया जा सकता है। इन्हें अन्य लक रॉयल इवेंट में एक्सचेंच कर धमाकेदार रिवॉर्ड्स जीते जा सकते हैं। आइए यहां विस्तार से जानते हैं नए इवेंट के बारे में… और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: फ्री में गन Skin और Bundle पाने का बढ़िया चांस!
फ्री फायर मैक्स का स्टेप-अप लक रॉयल इवेंट है। इसमें Can’t Stop Laughing इमोट जैसे प्रीमियम आइटम ईनाम के रूप में दिए जा रहे हैं। साथ ही, हॉटरॉकर टोकन भी मिल रहे हैं। इन सभी को पाने के लिए स्पिन करना होगा, जिसके लिए Diamond खर्च करने होंगे। और पढें: Free Fire Max में Little Monster Gloo Wall Skin करें Claim, आधे Diamonds होंगे खर्च
फ्री फायर मैक्स का स्टेप अप लक रॉयल इवेंट है। इसमें मिल रहे रिवॉर्ड्स को स्पिन करके अनलॉक किया जा सकता है। इसमें एक बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड खर्च करने पड़ेंगे। वहीं, 1 राउंड के लिए 1033 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा। यदि 1 राउंड के पहले स्पिन में Grand प्राइज मिल जाता है, जो बाकि के बचे हुए डायमंड आपको वापस मिल जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें 7 स्पिन के दौरान आपको निश्चित तौर पर प्रीमियम प्राइज मिलेगा, जिसका उपयोग आप गेम में कर पाएंगे।
रिवॉर्ड क्लेम करने के लिए यहां बताए गए स्टेप को फॉलो करें :
1. अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए।
2. होम स्क्रीन पर मौजूद स्टोर सेक्शन में जाएं।
3. स्टेप अप इवेंट पर टैप कीजिए।
4. स्पिन बटन दबाएं।
5. स्पिन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपको आपका ईनाम मिल जाएगा।
1. फ्री फायर मैक्स के लक रॉयल इवेंट को क्यों लाइव किया जाता है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के लक रॉयल इवेंट बेहद खास है। इन्हें खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया जाता है, जिससे उन्हें अल्ट्रा-प्रीमियम आइटम्स क्लेम करने का चांस मिलता है।
2. लक रॉयल इवेंट में स्पिन करने के लिए क्या करना होता है ?
Ans. लक रॉयल इवेंट में रिवॉर्ड्स पाने के लिए स्पिन करना पड़ता है, जिसके लिए डायमंड इस्तेमाल करने पड़ते हैं।
