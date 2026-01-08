Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ

Free Fire Max में इस वक्त एक से बढ़कर एक इवेंट चल रहे हैं। इन सभी में एक्सक्लूसिव वेपन स्किन, बैकपैक, इमोट और लूट क्रेट जैसे आइटम मिल रहे हैं, जिन्हें किफायती दाम में अनलॉक किया जा सकता है। इसके साथ यूनिवर्सल टोकन भी मिल रहे हैं। इनसे भी शानदार रिवॉर्ड्स अपने नाम किए जा सकते हैं। हम आपको यहां गेम में चल रहे टॉप इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनसे आप धमाकेदार रिवॉर्ड्स जीत सकते हैं। चलिए इन इवेंट पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Free Fire Max में Popstar By Night Bundle करें Claim, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट

Free Fire Max Events

Heartrocker Ring

फ्री फायर मैक्स का हार्ट रॉकर रिंग शानदार इवेंट है। यह गेमर्स के लिए अगले 10 दिन तक लाइव रहेगा। इस दौरान स्पिन करके हार्टरॉकर बंडल, कटाना-हार्टरॉकर स्किन और स्पेशल टोकन जीते जा सकते हैं। इसमें आपको एक बार स्पिन करने के लिए 20 डायमंड खर्च करने होंगे। वहीं, 5 स्पिन के लिए 90 डायमंड का उपयोग करना होगा।

Step Up

स्टेप अप हाल ही में लाइव हुआ है। इसमें Can't Stop Laughing इमोट और हार्टरॉकर ग्लू वॉल स्किन मिल रही है। इसके साथ हार्ट रॉकर टोकन दिए जा रहे हैं। इन्हें स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसमें 1 बार स्पिन करने के लिए 9 डायमंड का इस्तेमाल करना होगा। 1 राउंड के लिए 1033 डायमंड खर्च करने होंगे।

Evo Vault

फ्री फायर मैक्स का इवो वॉल्ट इवेंट गन स्किन लवर्स के लिए है। इसमें ड्रीमब्रेकर से लेकर ग्रीन ड्रैको स्किन तक मिल रही है। इसमें गोल्ड रॉयल वाउचर, एन्हांस हैमर और टीम बूस्टर जैसे आइटम भी मिल रहे हैं। इन्हें स्पिन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए इन-गेम करेंसी डायमंड का उपयोग करना होगा।

Trending Now

Never Leave Teammate

यह फ्री फायर मैक्स का टास्क बेस्ड इवेंट है। इसमें 2000 गोल्ड और वेपन लूट क्रेट मिल रही है। इसके साथ हार्टरॉकर बैकपैक भी दिया जा रहा है। इन तीनों आइटम को टास्क पूरा करके क्लेम किया जा सकता है। यह इवेंट गेमर्स के लिए 13 जनवरी 2026 तक लाइव रहेगा।