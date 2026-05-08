10,000 से कम में मिल रहे 32 इंच वाले Smart TV, बजट में मिलेगा थिएटर का मजा

Smart TV Under 10,000: भारतीय बाजार में स्मार्ट टीवी पूरी तरह बस गए हैं। इन टीवी में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें OTT ऐप का एक्सेस मिलता है, जिससे पसंदीदा शोज व मूवी देखी जा सकती हैं। अच्छी बात यह है कि इन स्मार्ट टीवी को किफायती दाम में घर लाया जा सकता है। अगर आप नया टीवी लेना चाहते हैं, लेकन बजट ज्यादा नहीं है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस खबर में 10 हजार से कम में आने वाले चुनिंदा टीवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट Amazon India से खरीद सकते हैं। चलिए इन टीवी पर डालते हैं एक नजर… और पढें: 75 Inch Smart TVs on Amazon: लाखों की कीमत वाले 75 इंच स्क्रीन TV हुए सस्ते, 65,990 रुपये में लाएं घर

VW OptimaX HD Ready Smart QLED Android TV

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VW OptimaX HD स्मार्ट टीवी में 32 इंच का एचडी डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है। इसमें जियोहॉस्टार, जी5 और नेटफ्लिक्स जैसे ऐप का एक्सेस दिया गया है। इसमें सिनेमा जूम और स्क्रीन मिरर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसकी कीमत 8,699 रुपये है। और पढें: 55 inch Smart TV under 35000 on Amazon: इन टीवी से घर में मिलेगा सिनेमा हॉल का मजा, 35 हजार से कम में बनाएं अपना

Kodak QLED HD Ready Smart Linux TV

कोडेक क्यूएलईडी एचडी टीवी में कनेक्टिविटी के लिए डुअल-बैंड वाई-फाई, 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी और ऑप्टिकल पोर्ट दिया है। इसमें 32 इंच की क्यूएलईडी स्क्रीन है। इसमें सराउंड साउंड वाला स्पीकर मिलता है। इसके साथ टीवी में यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसे ओटीटी ऐप चलाए जा सकते हैं। इसे 8,799 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Reliance HD Ready Smart Cloud LED TV

रिलायंस का यह एचडी डिस्प्ले वाला फ्रेमलेस टीवी है। इसका साइज 32 इंच है। इसमें क्लाउड टीवी की सुविधा दी गई है, जिससे अपनी पसंद के ऐप इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके साथ 250 से ज्यादा लाइव चैनल मिलते हैं। इसमें पावरफुल स्पीकर लगे हैं। इसकी कीमत 8,990 रुपये है।

JVC QLED Android TV

JVC का यह स्मार्ट टीवी गूगल असिस्टेंट और Netflix, Prime Video, YouTube जैसे ऐप के साथ आता है। इस टीवी में डुअल-बैंड वाई-फाई, एचडीएमआई, यूएसबी और ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है। इसमें Dolby Digital Plus भी मिलता है। इसकी असली कीमत 16,499 रुपये है, लेकिन इसे अमेजन से 9499 रुपये में घर लाया जा सकता है।

Blaupunkt QLED Google Android TV

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इस स्मार्ट टीवी की कीमत 9,999 रुपये है। यह गूगल टीवी ओएस पर काम करता है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, एचडीएमआई, यूएसबी, ऑप्टिकल, ब्लूटूथ 5.0 और Ethernet दिया गया है। इसकी स्क्रीन 32 इंच की है। इसका रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है।