Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote

Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गरेना ने आज यानी 9 जनवरी 2026 के गेमिंग कोड जारी कर दिए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के इमोट, कैरेक्टर और लूट क्रेट जैसे आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। इनसे डायमंड की बचत होती है और प्रीमियम आइटम्स पाने का मौका मिलता है। आइए आज के लेटेस्ट कोड पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कोड रिडीम करने का तरीका…

Free Fire Max Redeem Codes (9 January)

Free Fire Max के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड से गेम में मिलने वाले आइटम को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इनको नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है।

FF2VC3DENRF5

FFCO8BS5JW2D

FF10JA1YZNYN

FF11DAKX4WHV

FF119MB3PFA5

FF11NJN5YS3E

FF1164XNJZ2V

FFICJGW9NKYT

FFPLOJEUFHSI

WD2ATK3ZEA55

FFW2Y7NQFV9S

FFICMCPSBN9CU

FFMCF8XLVNKC

FFMC2SJLKXSB

FFPLUFBVSLOT

FFTILM659TYL

HFNSJ6W74Z48

FFML9KGFS5LM

FFPLZJUDKPTJ

FFGYBGD8H1H4

XZJZE25WEFJJ

FFCMCPSJ99S3

FF9MJ31CXKRG

UVX9PYZV54AC

FFIC33NTEUKA

ऊपर बताए गए रिडीम कोड की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।

कैसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम ?

अगर आपको गेमिंग कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां कोड रिडीम करने के निम्नलिखित स्टेप बताए गए हैं :

1. फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।

3. स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में आज का कोड एंटर करें।

4. इसके बाद कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

5. इतना करने के बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।

FAQs

1. फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की संख्या क्या है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।

2. गेमिंग कोड को कितनी बार रिडीम किया जा सकता है ?

Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है।