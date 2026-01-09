Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: नए कोड रिलीज, बिना डायमंड के पाएं Character-Emote

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 09, 2026, 09:12 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 9 January 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। गरेना ने आज यानी 9 जनवरी 2026 के गेमिंग कोड जारी कर दिए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के इमोट, कैरेक्टर और लूट क्रेट जैसे आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं। इनसे डायमंड की बचत होती है और प्रीमियम आइटम्स पाने का मौका मिलता है। आइए आज के लेटेस्ट कोड पर डालते हैं एक नजर और जानते हैं कोड रिडीम करने का तरीका… और पढें: Free Fire Max के सबसे बेस्ट इवेंट, प्रीमियम बैकपैक और वेपन स्किन समेत मिल रहा बहुत कुछ
Free Fire Max के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड से गेम में मिलने वाले आइटम को मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। इन कोड की संख्या 16 अंक तक होती है। इनको नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन्हें सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max में Popstar By Night Bundle करें Claim, Daily Special सेक्शन हुआ अपडेट
FF2VC3DENRF5
FFCO8BS5JW2D
FF10JA1YZNYN
FF11DAKX4WHV
FF119MB3PFA5
FF11NJN5YS3E
FF1164XNJZ2V
FFICJGW9NKYT
FFPLOJEUFHSI
WD2ATK3ZEA55
FFW2Y7NQFV9S
FFICMCPSBN9CU
FFMCF8XLVNKC
FFMC2SJLKXSB
FFPLUFBVSLOT
FFTILM659TYL
HFNSJ6W74Z48
FFML9KGFS5LM
FFPLZJUDKPTJ
FFGYBGD8H1H4
XZJZE25WEFJJ
FFCMCPSJ99S3
FF9MJ31CXKRG
UVX9PYZV54AC
FFIC33NTEUKA और पढें: Free Fire Max में मिल रहा Can't Stop Laughing Emote आज, जानें कैसे करें Unlock
ऊपर बताए गए रिडीम कोड की समय सीमा फिक्स होती है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं। ये कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में काम नहीं करते हैं।
अगर आपको गेमिंग कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहां कोड रिडीम करने के निम्नलिखित स्टेप बताए गए हैं :
1. फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करने के लिए गरेना की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन करिए।
3. स्क्रीन पर दिख रहे बॉक्स में आज का कोड एंटर करें।
4. इसके बाद कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।
5. इतना करने के बाद गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा।
1. फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड की संख्या क्या है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड की संख्या 16 अंक तक होती है।
2. गेमिंग कोड को कितनी बार रिडीम किया जा सकता है ?
Ans. फ्री फायर मैक्स के कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है।
