AC ही नहीं Fridge में भी लग सकती है आग, खुद की सुरक्षा के लिए अपनाएं ये सेफ्टी Tips

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: May 08, 2026, 10:15 AM (IST)
Delhi-Noida में गर्मी अपने चरम पर है। तापमान दोपहर में 40 डिग्री तक पहुंच रहा है। इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है। इस वजह से आग लगने की घटनाएं भी तेजी से बढ़ी हैं, जिनमें AC से जुड़े मामले सबसे ज्यादा हैं। हालांकि, खतरा सिर्फ एयर कंडीशनर तक सीमित नहीं है। घर में लगा रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज भी इस खतरे से दूर नहीं है। इसका इस्तेमाल करते वक्त कुछ सुरक्षा उपायों को फॉलो किया जाए, तो आग लगने की दुर्घटना को टाला जा सकता है। आइए इस खबर में विस्तार से जानते हैं सेफ्टी टिप्स… और पढें: 5 Star AC को सस्ते में खरीदने का सुनहरा मौका, दिनभर चलाने पर भी बिल की NO टेंशन
ओवर हीटिंग आग लगने का सबसे बड़ा कारण है। AC हो या Fridge ओवर हीट हो जाए, तो यह अप्लायंस आग पकड़ सकते हैं। इससे बचने के लिए अपने फ्रिज को ऐसी जगह रखें, जहां से हवा आसानी से सर्कुलेट हो सके। इससे हवा का प्रवाह बना रहेगा। इससे फ्रिज जल्दी गर्म नहीं होगा और सामान्य तापमान पर बना रहेगा। और पढें: AC Tips: मौसम बदलते ही AC Mode को भी बदलना है जरूरी, खर्च होगा कम और मिलेगी जबरदस्त Cooing
गर्मी के मौसम में बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है। इस वजह से वोल्टेज फ्लकचुएट होती रहती है। यदि वोल्टेज एकदम से ज्यादा हो जाए, तो अप्लायंस के पार्ट्स में शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। इससे बचने के लिए स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करें। यह डिवाइस कम ज्यादा हो रही वोल्टेज को स्थिर करके आपके फ्रिज तक पहुंचाएगा, जिससे उसके पार्ट्स ही काम करेंगे और खराब नहीं होंगे। इससे आग लगने की संभावना भी कम हो जाएगी।
AC की तरह फ्रिज में भी कंप्रेसर लगा होता है। इसकी सर्विस समय-समय पर करवानी चाहिए। इससे रेफ्रिजरेटर में लीकेज और ओवटर हीटिंग की समस्या नहीं आती। साथ ही, इंटर्नल पार्ट्स भी ठीक काम करते हैं। इससे फ्रिज लंबे समय तक काम तो करता है और आग लगने की संभावना न के बराबर हो जाती है।
फ्रिज और अपने घर को आग से बचाना है, तो उसे ऐसी जगह रखें, जहां हवा आसानी से क्रॉस होती है। इस फ्लो से फ्रिज का टेम्परेचर ठीक रहेगा और ओवरहीट नहीं होगा।
रेफ्रिजरेटर की सफाई करना बहुत जरूरी है। फ्रिज के पीछे लगे कॉइल और वेंट को साफ करने से हवा का फ्लो बना रहता है और मोटर खराब नहीं होती है। इससे आग लगने का जोखिम कम हो जाता है। ऐसा करने से फ्रिज बेहतर व सुरक्षित तरीके से काम करता है।
घर को आग से बचाने के लिए सुरक्षा का इंतजाम जरूर करना चाहिए। इसके लिए आप छोटा एक्सटिंग्विशर रखने के साथ स्मोक डिटेक्टर को जरूर लगाएं। इससे आपको आग लगने की जानकारी जल्दी मिल जाएगी और आप समय रहते आग को बुझा सकेंगे।
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