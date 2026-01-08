comscore
Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: फ्री में गन Skin और Bundle पाने का बढ़िया चांस!

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: फ्री फायर मैक्स के कोड रिलीज हो गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना डायमंड के स्किन और आउटफिट जैसे शानदार आइटम अनलॉक किए जा सकते हैं।

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 08, 2026, 08:31 AM (IST)

Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 8 January 2026: गरेना अपने खिलाड़ियों के इंटरेस्ट को गेम के प्रति बनाए रखने के लिए आए दिन नए-नए इवेंट लाइव करता रहता है। साथ ही, रिडीम कोड भी जारी करता है। इन कोड से बिना Diamond इस्तेमाल किए वेपन स्किन, लूट क्रेट, इमोट, पेट, कैरेक्टर आदि को अनलॉक किया जा सकता है। इन स्पेशल गेमिंग कोड से डायमंड की बचत होती है और एक्सक्लूसिव आइटम को पाने का मौका मिलता है। news और पढें: Free Fire Max में Little Monster Gloo Wall Skin करें Claim, आधे Diamonds होंगे खर्च

Free Fire Max के रिडीम कोड को रोज रिलीज किया जाता है। इन खास कोड से मुफ्त में गेमिंग आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। इन कोड को नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें केवल एक ही बार रिडीम किया जा सकता है। news और पढें: Free Fire Max में एक साथ 2000 Gold मिल रहे बिल्कुल फ्री, अभी ऐसे करें क्लेम

Free Fire Max Redeem Codes

हम आपको इस गेमिंग आर्टिकल में आज यानी 8 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताए गए हैं। इन खास कोड से फ्री में वेपन स्किन और आउटफिट जैसे शानदार आइटम क्लेम किए जा सकते हैं। news और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 7 January 2026: आज मुफ्त में मिल रहे धमाकेदार रिवॉर्ड्स, जल्दी करें कोड रिडीम

  • UVX9PYZV54AC
  • FF2VC3DENRF5
  • FFCO8BS5JW2D
  • FF10JA1YZNYN
  • FF11DAKX4WHV
  • FF119MB3PFA5
  • FF11NJN5YS3E
  • FF1164XNJZ2V
  • FFICJGW9NKYT
  • FFPLOJEUFHSI
  • FFGYBGD8H1H4
  • XZJZE25WEFJJ
  • FFCMCPSJ99S3
  • FF9MJ31CXKRG
  • FFW2Y7NQFV9S
  • FFICMCPSBN9CU
  • FFMCF8XLVNKC
  • FFMC2SJLKXSB
  • FFPLUFBVSLOT
  • FFTILM659TYL
  • FFML9KGFS5LM
  • FFPLZJUDKPTJ

कैसे करें नए कोड रिडीम ?

फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करें :

1. फ्री फायर मैक्स के कोड से रिवॉर्ड पाने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट ओपन कर लीजिए।
2. इस वेबसाइट में फेसबुक या गूगल आईडी से लॉग-इन करिए।
3. अब स्क्रीन पर नया बॉक्स ओपन होगा।
4. उसमें आज का कोड एंटर करें।
5. फिर कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।
6. इसके बाद गरेना का कोड रिडीम हो जाएगा।

बता दें कि फ्री फायर मैक्स के कोड को कई बार रिडीम करने पर Error आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक रीजन के कोड दूसरे में काम नहीं करते हैं या फिर समय सीमा खत्म होने के कारण कोड एक्सपायर हो जाते हैं।

Disclaimer: फ्री फायर मैक्स के कोड रोज रिलीज होते हैं। ये कोड ऑनलाइन आते हैं। Techlusive इन कोड की पुष्टि नहीं करता।