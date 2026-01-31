Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। हर दिन की तरह आज के रिडीम कोड आ गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना गेमिंग करेंसी के इमोट, स्किन, बंडल, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे गेम खेलने में मजा आएगा और आपके कैरेक्टर को नई पहचान मिलेगी। साथ ही, डायमंड भी बचेंगे। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Shinijuku Influencer बंडल, अभी करें Unlock

Free Fire Max के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को पहले 500 खिलाड़ियों के लिए लाया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन गेमिंग कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: बिना डायमंड के मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड्स आज, अभी ऐसे पाएं

आप मुफ्त में रिवॉर्ड्स पाने के लिए आज के गेमिंग कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह गेमिंग खबर आपकी है। यहां आज यानी 31 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताए गए हैं। इन स्पेशल कोड से जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Daily Special: आधे डायमंड्स में पाएं Hello Emote, जानें कैसे

Free Fire Max Codes (31 Jan 2026)

यहां ऑनलाइन सामने आए गेमिंग रिडीम कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :

U8S47JGJH5MG

​FFIC33NTEUKA

​ZZATXB24QES8

​UPQ7X5NMJ64V

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FJ6AT3ZREM45

​FFN9Y6XY4Z89

​MN3XK4TY9EP1

​MCPW3D28VZD6

​V427K98RUCHZ

​FFPLUFBVSLOT

​FFW2Y7NQFV9S

​FFMC2SJLKXSB

​F7FGYJUR76JUT6HK

​D6F8G1L3M7R9XKY

​Y9X5K1H4C6P2W3TN

​P9O1I2U3Y4T5R6E7

​4N8M2XL9R1G3LHK

​WD2ATK3ZEA55

​HFNSJ6W74Z48

​RD3TZK7WME65

​F8YC4TN6VKQ9

​V44ZX8Y7GJ52

​XN7TP5RM3K49

​ZRW3J4N8VX56

​TFX9J3Z2RP64

​VNY3MQWNKEGU

XZJZE25WEFJJ

​FFCMCPSJ99S3

​FFGYBGD8H1H4

​FF7MUY4ME6SC

​BR43FMAPYEZZ

​ZZZ76NT3PDSH

​FFPURTQPFDZ9

​4ST1ZTBZBRP9

​FF9MJ31CXKRG​

ऐसे करें लेटेस्ट कोड रिडीम

अगर आपको फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो टेंशन न लें। हम आपको यहां पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप कोड रिडीम कर रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकेंगे।

स्टेप 1. कोड्स से रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

स्टेप 2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।

स्टेप 3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।

स्टेप 4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

स्टेप 5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।

ध्यान देने वाली बात

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड कई बार काम नहीं करते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली कि हर रीजन में कोड अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। दूसरी कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।

नोट : फ्री फायर के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। टेक साइट टेक्लूसिव इन कोड की पुष्टि नहीं करती।