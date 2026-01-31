Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: नए कोड से फ्री में पाएं धमाकेदार रिवॉर्ड्स, ऐसे करें रिडीम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 31, 2026, 08:53 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Codes 31 January 2026: फ्री फायर मैक्स खेलने वालों के लिए खुशखबरी है। हर दिन की तरह आज के रिडीम कोड आ गए हैं। इन स्पेशल कोड से बिना गेमिंग करेंसी के इमोट, स्किन, बंडल, पेट और कैरेक्टर जैसे आइटम प्राप्त किए जा सकते हैं। इनसे गेम खेलने में मजा आएगा और आपके कैरेक्टर को नई पहचान मिलेगी। साथ ही, डायमंड भी बचेंगे। और पढें: Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Shinijuku Influencer बंडल, अभी करें Unlock
Free Fire Max के रिडीम कोड रोज रिलीज होते हैं। इन कोड को पहले 500 खिलाड़ियों के लिए लाया जाता है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। इन्हें नंबर व अक्षर को आपस में मिलाकर बनाया गया है। इन गेमिंग कोड को सिर्फ एक बार रिडीम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: बिना डायमंड के मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड्स आज, अभी ऐसे पाएं
आप मुफ्त में रिवॉर्ड्स पाने के लिए आज के गेमिंग कोड का इंतजार कर रहे हैं, तो यह गेमिंग खबर आपकी है। यहां आज यानी 31 जनवरी 2026 के रिडीम कोड बताए गए हैं। इन स्पेशल कोड से जबरदस्त रिवॉर्ड्स क्लेम किए जा सकते हैं। और पढें: Free Fire Max Daily Special: आधे डायमंड्स में पाएं Hello Emote, जानें कैसे
यहां ऑनलाइन सामने आए गेमिंग रिडीम कोड की पूरी लिस्ट दी गई है :
U8S47JGJH5MG
FFIC33NTEUKA
ZZATXB24QES8
UPQ7X5NMJ64V
J3ZKQ57Z2P2P
3IBBMSL7AK8G
B3G7A22TWDR7X
6KWMFJVMQQYG
EYH2W3XK8UPG
FJ6AT3ZREM45
FFN9Y6XY4Z89
MN3XK4TY9EP1
MCPW3D28VZD6
V427K98RUCHZ
FFPLUFBVSLOT
FFW2Y7NQFV9S
FFMC2SJLKXSB
F7FGYJUR76JUT6HK
D6F8G1L3M7R9XKY
Y9X5K1H4C6P2W3TN
P9O1I2U3Y4T5R6E7
4N8M2XL9R1G3LHK
WD2ATK3ZEA55
HFNSJ6W74Z48
RD3TZK7WME65
F8YC4TN6VKQ9
V44ZX8Y7GJ52
XN7TP5RM3K49
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
VNY3MQWNKEGU
XZJZE25WEFJJ
FFCMCPSJ99S3
FFGYBGD8H1H4
FF7MUY4ME6SC
BR43FMAPYEZZ
ZZZ76NT3PDSH
FFPURTQPFDZ9
4ST1ZTBZBRP9
FF9MJ31CXKRG
अगर आपको फ्री फायर मैक्स के कोड रिडीम करना नहीं आता है, तो टेंशन न लें। हम आपको यहां पूरा तरीका बताएंगे, जिससे आप कोड रिडीम कर रिवॉर्ड्स अपने नाम कर सकेंगे।
स्टेप 1. कोड्स से रिवॉर्ड्स प्राप्त करने के लिए गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
स्टेप 2. इस वेबसाइट में गूगल या फिर फेसबुक आईडी से लॉग-इन कीजिए।
स्टेप 3. स्क्रीन पर आए बॉक्स में आज का कोड दर्ज करें।
स्टेप 4. कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।
स्टेप 5. इसके बाद कोड रिडीम हो जाएगा।
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड कई बार काम नहीं करते हैं। इसके पीछे दो वजह हैं। पहली कि हर रीजन में कोड अलग होते हैं। इस कारण एक रीजन के कोड दूसरे रीजन में रिडीम नहीं होते हैं। दूसरी कोड का टाइम फिक्स होता है। इसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
नोट : फ्री फायर के रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। टेक साइट टेक्लूसिव इन कोड की पुष्टि नहीं करती।
