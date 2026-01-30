Free Fire Max में आधे दाम में मिल रहा Shinijuku Influencer बंडल, अभी करें Unlock

Free Fire Max में पेट, गन स्किन और कैरेक्टर्स की जितनी मांग है, उतनी डिमांड बंडल (Bundle) की भी है। इन खास कॉस्मेटिक आइटम से अपने कैरेक्टर को यूनीक लुक दिया जा सकता है, जिससे गेम में अलग पहचान मिलती है। आज गेम में Shinijuku Influencer प्रीमियम बंडल मिल रहा है। इसे बहुत सस्ते में अनलॉक किया जा सकता है। यह डेली स्पेशल का हिस्सा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेली स्पेशल खास स्टोर है। इसे खासतौर पर गेमर्स के लिए लाया गया है। इससे गेमिंग आइटम्स को किफायती दाम में क्लेम किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today: बिना डायमंड के मिल रहे ढेरों रिवॉर्ड्स आज, अभी ऐसे पाएं

Free Fire Max Daily Special

Free Fire Max का डेली स्पेशल खास स्टोर है। इस स्पेशल स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत का डिस्काउंट दिया जाता है। इससे आइटम्स को आधी कीमत में खरीदने का मौका मिलता है। आइए आज के डेली स्पेशल आइटम पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Free Fire Max Daily Special: आधे डायमंड्स में पाएं Hello Emote, जानें कैसे

1. BP S9 Token डेली स्पेशल में 5 डायमंड में मिल रहा है। इसकी असली कीमत 10 डायमंड है।

2. Shinijuku Influencer बंडल की ओरिजन कीमत 899 डायमंड है, मगर डेली स्पेशल से इसे 449 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

3. English Uniform को डेली स्पेशल से 599 डायमंड की जगह 299 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है।

4. Skyboard-Violet Discharge की असल कीमत 199 डायमंड है, लेकिन इसे 99 डायमंड में क्लेम किया जा सकता है।

5. Spikey Spine Weapon Loot Crate को 20 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी ओरिजनल कीमत 40 डायमंड है।

6. Kemusan इमोट 199 डायमंड की बजाय 99 डायमंड में मिल रहा है। और पढें: Free Fire Max में 1000 Gold और Jujutsu Kaisen ग्लू वॉल स्किन मिल रही Free, ऐसे करें क्लेम

कैसे खरीदें गेमिंग आइटम ?

डेली स्पेशल से गेमिंग आइटम को खरीदने बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन कर लीजिए। होम स्क्रीन पर बने स्टोर सेक्शन में जाएं। आपको डेली स्पेशल का टैब दिखाई देगा, उस पर टैप कीजिए। फिर आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल सेक्शन ओपन हो जाएगा। यहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।

काम की बात

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल प्लेयर्स के लिए रोजाना अपडेट होता है। इसके साथ स्टोर में मिलने वाले गेमिंग आइटम भी अपडेट हो जाते हैं। यही कारण है कि गेमर्स को स्टोर से जल्द से जल्द खरीदारी करने की सलाह दी जाती है।

डेली स्पेशल को गेम में क्यों लाया गया है ?

अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो आपको बता दें कि डेली स्पेशल को स्पेशली उन गेमर्स के लिए लाया जाता है, जिनके पास अधिक संख्या में डायमंड नहीं होते हैं और जो डायमंड खर्च करने से पहले कई बार सोचते हैं। ऐसे ही खिलाड़ियों को प्रीमियम आइटम पाने का मौका मिलता है। साथ ही, डायमंड की बचत होती है।