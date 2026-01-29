Free Fire Max में 1000 Gold और Jujutsu Kaisen ग्लू वॉल स्किन मिल रही Free, ऐसे करें क्लेम

Published By: Ajay Verma | Published: Jan 29, 2026, 10:01 AM (IST)
Free Fire Max और Jujutsu Kaisen सीरीज के कोलैब्रेशन से नए कैरेक्टर Morse की एंट्री हुई है। गेम मोड्स में Neon City लाइव हुई है। इसके साथ नए-नए गेमिंग इवेंट भी आयोजित किए गए हैं। इन सभी में एक्सक्लूसिव एवं प्रीमियम गेमिंग आइटम्स रिवॉर्ड्स के तौर पर दिए जा रहे हैं। इनके उपयोग से मैच जीतने में मदद मिलती है। साथ ही, कैरेक्टर को यूनीक स्टाइल मिलता है। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes: Pet-Character समेत काफी कुछ मिल रहा फ्री, पाने के लिए करें रिडीम
आप फ्री फायर मैक्स खेलते हैं और गेमिंग इवेंट में दिलचस्पी रखते हैं, तो यह गेमिंग आर्टिकल आपके लिए है। हम आपको यहां फ्री फायर मैक्स के The Honored One इवेंट के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां से आप 1000 गोल्ड और रेयर Jujutsu Kaisen ग्लू वॉल स्किन को मुफ्त में क्लेम कर सकते हैं। और पढें: Free Fire Max में Malevolent Shrine Effect पाएं फ्री, गेम में Faded Wheel इवेंट शुरू
Free Fire Max का यह टास्क बेस्ड इवेंट है। आसान शब्दों में कहें, तो इस इवेंट में मिलने वाले टास्क को पूरा करके रिवॉर्ड्स अनलॉक किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि इस इवेंट की शुरुआत 23 जनवरी को हुई थी। यह 13 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए खुशखबरी, फ्री में मिल रही स्पेशल Jujutsu Kaisen व्हीकल स्किन
इवेंट से आसानी से रिवॉर्ड्स को क्लेम किया जा सकता है। नीचे बताए गए स्टेप को फॉलो करें :-
