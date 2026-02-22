Free Fire Max में Panther Strikes फ्री पाने का सुनहरा मौका मिल रहा है। इस शानदार एनिमेशम को आप गेम में बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। दरअसल, गेम में Faded Wheel इवेंट शुरू हो गया है। इस इवेंट में कई सारे इन-गेम आइटम्स मौजूद होते हैं, जिसे आप फ्री में क्लेम कर सकते हैं। यह गेम का एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए आपको इन-गेम करेंसी Diamonds का इस्तेमाल करना होता है। अगर आप गेम में फ्री आइटम्स पाना चाहते हैं, तो यह लक रॉयल इवेंट आपके काफी काम आने वाला है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: मुफ्त में Diamond पाएं, सबसे पहले ये कोड्स करें रिडीम

Free Fire Max में Faded Wheel इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए आपके सामने 10 नए रिवॉर्ड्स की लिस्ट आती है, जिसमें से आपको 2 आइटम्स को रिमूव करना होता है। 2 आइटम्स रिमूव करने के बाद आपके सामने 8 रिवॉर्ड्स बचते हैं। इन 8 रिवॉर्ड्स को क्लेम करने के लिए आपको गेम में 8 बारी स्पिन करना होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि गेम में हर स्किन की कीमत अलग है।

Spin की कीमत

पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरे स्पिन की कीमत 39 डायमंड्स है। चौथे स्पिन की कीमत 69 डायमंड्स है। पांचवे स्पिन की कीमत 99 डायमंड्स है। छठे स्पिन की कीमत 149 डायमंड्स है। सातवें स्पिन की कीमत 199 डायमंड्स है। आठवें स्पिन की कीमत 499 डायमंड्स है।

रिवॉर्ड्स

1. Panther Strikes

2. Enhance Hammer

3. Booyah Day Weapon Loot Crate

4. Cube Fragment

5. Super Leg

6. Tactical Market

7. Grenade Tiger Attack

8. MPS Flaming Red Weapon Loot Crate

9. Team Booster

10. Parachutte Beat Beast

Free Fire Max Panther Strikes Faded Wheel इवेंट कैसे करें एक्सेस?

1. सबसे पहले फोन में Free Fire Max गेम ओपन करें।

2. इसके बाद Store पर जाएं।

3. यहां आपको Panther Strikes Faded Wheel इवेंट का बैनर दिखेगा।

4. इस बैनर पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी सभी डिटेल्स पा सकेंगे।