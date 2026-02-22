comscore
ENG
Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: मुफ्त में Diamond पाएं, सबसे पहले ये कोड्स करें रिडीम

Free Fire Max redeem codes Today 22 February 2026: फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड्स का इंतजार खत्म हो गया है। आज के कोड्स में मुफ्त Diamond पाने का मौका। सबसे पहले करें रिडीम।

Published By: Manisha | Published: Feb 22, 2026, 08:33 AM (IST)

Free-fire-max-diamonds

photo icon Image: Free Fire MAX

Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: फ्री फायर मैक्स भारतीय सर्वर पर कई फ्री रिवॉर्ड्स दस्तक दे चुके हैं, जिसे प्लेयर्स रिडीम कोड्स के जरिए बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस गेम में गेम डेवलपर कंपनी आए दिन नए-नए इन-गेम आइटम्स जोड़ती रहती है। जैसे वेपन, वेपन स्किन, कैरेक्टर बंडल, पेट्स, इमोट्स व ग्लू वॉल आदि। हालांकि, इन सभी आइटम्स को आमतौर पर गेम में डायमंड्स खर्च करके खरीदना पड़ता है। डायमंड्स इस गेम की करेंसी है, जो कि असली पैसों से खरीदी जाती है।

Free Fire MAX Redeem Codes February 22

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड्स की बात करें, तो यह हर रीजन के लिए अलग होता है। यहां आप भारतीय सर्वर के लिए जारी कोड्स देखेंगे। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट में होते हैं। इनमें आपको नंबर व अल्फाबेट्स मिलेंगे। ध्यान रहे ये कोड्स कुछ ही समय के लिए लाइव होते हैं। साथ ही इन पर पहले आओ-पहले पाओ वाला नियम लागू होता है। अगर आप भी गेम में फ्री रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो ये रिडीम कोड्स आपके काफी काम आने वाले हैं। यहां देखें Free Fire MAX में आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट।

Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026

P3LX6V9TM2QH

​FFWCTKX2P5NQ

​TX4SC2VUNPKF

​RHTG9VOLTDWP

​N7QK5L3MRP9J

​J2QP8M1KVL6V

​E9QH6K4LNP7V

​S5PL7M2LRV8K

​Q8M4K7L2VR9J

​RD3TZK7WME65

​ZRW3J4N8VX56

​TFX9J3Z2RP64

​WD2ATK3ZEA55

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6

​ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

कैसे करें Free Fire MAX कोड्स को रिडीम?

1. सबसे पहले आपको Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना है।

2. इसके बाद इस साइट पर अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन करें।

3. साइट ओपन होने के बाद आपको साइट पर बड़ा का बॉक्स दिखेगा।

4. इस पर आपको कोड्स को कॉपी करके पेस्ट करना है।

5. अब कोड्स को आप रिडीम कर सकेंगे और फ्री रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।

ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।