Published By: Manisha | Published: Feb 22, 2026, 08:33 AM (IST)
Free Fire MAX Redeem Codes 22 February 2026: फ्री फायर मैक्स भारतीय सर्वर पर कई फ्री रिवॉर्ड्स दस्तक दे चुके हैं, जिसे प्लेयर्स रिडीम कोड्स के जरिए बिल्कुल फ्री पा सकते हैं। अगर आप फ्री फायर मैक्स प्लेयर हैं, तो आपको पता ही होगा कि इस गेम में गेम डेवलपर कंपनी आए दिन नए-नए इन-गेम आइटम्स जोड़ती रहती है। जैसे वेपन, वेपन स्किन, कैरेक्टर बंडल, पेट्स, इमोट्स व ग्लू वॉल आदि। हालांकि, इन सभी आइटम्स को आमतौर पर गेम में डायमंड्स खर्च करके खरीदना पड़ता है। डायमंड्स इस गेम की करेंसी है, जो कि असली पैसों से खरीदी जाती है। और पढें: Free Fire Max में मिल रहा शानदार Beat Beast बंडल, अनलॉक करने के लिए अभी करें यह काम
फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड्स की बात करें, तो यह हर रीजन के लिए अलग होता है। यहां आप भारतीय सर्वर के लिए जारी कोड्स देखेंगे। ये कोड्स 12 से 16 डिजिट में होते हैं। इनमें आपको नंबर व अल्फाबेट्स मिलेंगे। ध्यान रहे ये कोड्स कुछ ही समय के लिए लाइव होते हैं। साथ ही इन पर पहले आओ-पहले पाओ वाला नियम लागू होता है। अगर आप भी गेम में फ्री रिवॉर्ड्स पाना चाहते हैं, तो ये रिडीम कोड्स आपके काफी काम आने वाले हैं। यहां देखें Free Fire MAX में आज के लिए जारी रिडीम कोड्स की लिस्ट। और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 21 February 2026: भारतीय सर्वर के कोड रिलीज, फ्री में पाएं फाडू Rewards
P3LX6V9TM2QH और पढें: Free Fire Max खेलने वालों के लिए अच्छी खबर, आधी कीमत में मिल रहा Golden Roar बंडल
FFWCTKX2P5NQ
TX4SC2VUNPKF
RHTG9VOLTDWP
N7QK5L3MRP9J
J2QP8M1KVL6V
E9QH6K4LNP7V
S5PL7M2LRV8K
Q8M4K7L2VR9J
RD3TZK7WME65
ZRW3J4N8VX56
TFX9J3Z2RP64
WD2ATK3ZEA55
FFPLUFBVSLOT
MCPW3D28VZD6
ZZZ76NT3PDSH
V427K98RUCHZ
J3ZKQ57Z2P2P
1. सबसे पहले आपको Free Fire Max की ऑफिशियल Redemption वेबसाइट https://reward.ff.garena.com/en पर जाना है।
2. इसके बाद इस साइट पर अपनी गेम मेल आईडी से लॉग-इन करें।
3. साइट ओपन होने के बाद आपको साइट पर बड़ा का बॉक्स दिखेगा।
4. इस पर आपको कोड्स को कॉपी करके पेस्ट करना है।
5. अब कोड्स को आप रिडीम कर सकेंगे और फ्री रिवॉर्ड्स पा सकेंगे।
ध्यान देने वाली बात यह है कि Free Fire Max के ये रिडीम कोड्स ऑनलाइन सामने आते हैं। Techlusive इन कोड्स की पुष्टि नहीं करता।
