Free Fire Max में MOCO Store इवेंट लाइव हो गया है। इस इवेंट के जरिए प्लेयर्स को गेम में Fist Bubbly Waves और Wavebreaker Kaze Bundle जैसे आइटम्स फ्री पाने का मौका मिल रहा है। इस इवेंट में प्लेयर्स के सामने कई सारे रिवॉर्ड्स की लिस्ट होती है, जिसमें ग्रैंड प्राइज व बोनस प्राइस आदि शामिल है। प्लेयर्स को दोनों सेक्शन से पसंदीदा रिवॉर्ड्स को चुनना होगा। इसके बाद एक लिस्ट आपके सामने आती है, जिसके बाद आप इन-गेम करेंसी Diamonds को खर्च करके रिवॉर्ड्स के लिए स्पिन कर सकते हैं। हर स्पिन में आपको अपने लक के हिसाब से एक रिवॉर्ड फ्री मिलेगा। यहां जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 21 April 2026: नए कोड मुफ्त में दिलाएंगे Skin-Emote आज, ऐसे करें यूज

Free Fire Max में MOCO Store इवेंट लाइव हो गया है, जो कि 2 हफ्ते तक गेम में लाइव रहेगा। जैसे कि हमने बताया इस इवेंट में आपके सामने 2 रिवॉर्ड्स कैटेगरी होती है, जिसमें ग्रैंड प्राइज व बोनस प्राइज शामिल होता है। आपको दोनों में से अपना पसंदीदा रिवॉर्ड चुनकर कंफर्म करना होगा। इसके बाद आपके सामने रिवॉर्ड्स की एक लिस्ट आ जाएगी, जिसके लिए आप गेम में स्पिन कर सकते हैं। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 20 April 2026: मुफ्त में मिलेंगे Diamonds, Gold और रेयर स्किन! जल्दी करें

Spin Prize

इस इवेंट में पहले स्पिन की कीमत 9 डायमंड्स है। वहीं, दूसरे स्पिन की कीमत 19 डायमंड्स है। तीसरा स्पिन 59 डायमंड्स में होगा। चौथा स्पिन 99 डायमंड्स में होगा। पांचवा स्पिन 199 डायमंड्स है। छठा स्पिन 599 डायमंड्स में होगा। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes today 19 April: फ्री पाएं Diamonds-Pets, आज Jackpot लगेगा हाथ! कोड्स जल्दी करें रिडीम

रिवॉर्ड्स लिस्ट

1. Wavebreaker Kaze Bundle

2. Bat Surf Style

3. MAG 7 Hurricane Delivery Weapon Loot Crate

4. Universal Ring Voucher

5. Luck Roayle Voucher

6. Gold Royale Voucher

ध्यान रहे यह एक लक रॉयल इवेंट है, जिसमें हर स्पिन पर आपको इनमें से एक रिवॉर्ड फ्री मिलता है।

इवेंट कैसे करें एक्सेस?

सबसे पहले फोन में फ्री फायर मैक्स गेम ओपन करें।

अब स्टोर सेक्शन पर जाएं।

यहां आपको हाइलाइट्स में Moco Store का ऑप्शन मिलेगा।

Add Techlusive as a Preferred Source

इस सेक्शन पर क्लिक करके आप इवेंट से जुड़ी डिटेल्स पा सकेंगे।