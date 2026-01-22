Free Fire Max Redeem Codes 22 January 2026 : आज Bundle-Skins मिल रही फ्री, ऐसे करें रिडीम

Free Fire Max Redeem Codes Today 22 January 2026 : गेम डेवलपर गरेना फ्री फायर मैक्स खिलाड़ियों को खुश करने के लिए नए गेमिंग कोड लेकर आ गया है। इन स्पेशल कोड से मुफ्त में वेपन स्किन, पेट, लूट क्रेट, आउटफिट, इमोट, बंडल, ग्लू वॉल आदि को अनलॉक किया जा सकता है। इन गेमिंग आइटम से मैच जीतने में मदद मिलती है। साथ ही, गेम खेलने में मजा आता है। अगर आप भी गेमिंग आइटम फ्री में पाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपका है। यहां 22 जनवरी 2026 के फ्री फायर मैक्स कोड बताए गए हैं। इनका इस्तेमाल करके स्किन, बंडल समेत बहुत कुछ पाया जा सकता है। आइए देखते हैं नए कोड की लिस्ट… और पढें: Free Fire Max में Bura Na Mano Emote पाने का मौका, आधे Diamonds में करें Claim

Free Fire Max Redeem Codes

यहां फ्री फायर मैक्स के लेटेस्ट रिडीम कोड की लिस्ट दी गई है :-

ZZZ76NT3PDSH

​V427K98RUCHZ

​J3ZKQ57Z2P2P

​3IBBMSL7AK8G

​B3G7A22TWDR7X

6R8K2N4Y7E1F5UJG

7B3H5J6K8N9R0VXG

B5P9JL0F4K2X6D3C

R9N3D7B2L0P4C6JF

N8J4W6B0H2D3K7FS

​4ST1ZTBE2RP9

​6KWMFJVMQQYG

​EYH2W3XK8UPG

​FF7MUY4ME6SC

​U8S47JGJH5MG

​VNY3MQWNKEGU

​ZZATXB24QES8

4N8M2X6J9R1G3LHK

3M8J6N9R2X5L4V0C

5B9K2N8R4X6J3LHF

9H2N6X3M8J1L0RVF

M3LQGDS8C0T4W6PF

C3B1K7J9F4L2X6ND

4K6J2B0X8N3D1H5C

8X4M6W2L3K9J1H0T

V1J3L6K9R2W4Q0NS

G5D7J2X6N8B0H4KT

Y9X5K1H4C6P2W3TN

D6F8G1L3M7R9XKY

1Q4X7Y2G6H8N9MRF

FF9MJ31CXKRG

​FFW2Y7NQFV9S

​FFICMCPSBN9CU

​FFMCF8XLVNKC

​FFMC2SJLKXSB

​FFPLUFBVSLOT

​MCPW3D28VZD6​

कैसे करें Free Fire Max के कोड रिडीम ?

फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को रिडीम करना बहुत सरल है। नीचे कुछ आसान स्टेप बताए गए हैं, जिन्हें फॉलो करकें कोड से रिवॉर्ड पाए जा सकते हैं।

1. मुफ्त में रिवॉर्ड अनलॉक करने के लिए फ्री फायर मैक्स की ऑफिशियल रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।

2. इस वेबसाइट में गूगल या फेसबुक आईडी का उपयोग करके लॉग-इन करिए।

3. स्क्रीन में दिख रहे बॉक्स में आज का कोड एंटर करें।

4. फिर कोड कंफर्म करके सबमिट कर दीजिए।

5. इतना करते ही गेमिंग कोड रिडीम हो जाएगा और 24 घंटे के भीतर रिवॉर्ड आपके गेमिंग अकाउंट में जुड़ जाएगा।

फ्री फायर मैक्स कोड की डिटेल

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड हर दिन रिलीज होते हैं। इन कोड को नंबर व अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है और समय सीमा पहले से निर्धारित होती है। ये हर रीजन में अलग होते हैं।

नोट : फ्री फायर मैक्स रिडीम कोड ऑनलाइन आते हैं। टेक्लूसिव इन गेमिंग कोड की पुष्टि नहीं करता।

FAQs

1. Free Fire Max को कब लॉन्च किया गया था ?

Ans. फ्री फायर पर बैन लगने के बाद फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया गया था।

2. Free Fire Max के कोड क्यों जारी किए जाते हैं ?

Ans. गरेना इन स्पेशल कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाता है। इन कोड से फ्री में जबरदस्त आइटम मिलते हैं। इनके उपयोग से डायमंड की बचत होती है