Free Fire Max में Hot Pink Hound Bundle में पाने का मौका मिल रहा है। इस बंडल के साथ आप अपने कैरेक्टर को नया लुक दे सकते हैं। अगर आप फ्री फायर मैक्स गेम खेलते हैं और आपको अपने कैरेक्टर को नया लुक देना है, तो आप डेली स्पेशल का रूख कर सकते हैं। यह एक यूनिक लुक वाला बंडल है। इस बंडल को आप फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल सेक्शन से आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Free Fire Max में बिना डायमंड के मिल रहा Morse कैरेक्टर, ऐसे करें अनलॉक

Free Fire Max में Daily Special सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन से आप डेली नए-नए आइटम्स को तगड़े डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। दरअसल, यह फ्री फायर मैक्स का पॉपुलर स्टोर सेक्शन है। इस सेक्शन में मौजूद आइटम्स को प्लेयर्स आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। ऐसे में आप उन आइटम्स को आधे दाम में खरीद सकेंगे। जैसे कि हमने बताया आज इस सेक्शन से Hot Pink Hound Bundle को आधे दाम में खरीद सकेंगे। इसके अलवा, Tribal yeti Pet Skin को भी डेली स्पेशल से आप हाफ रेट में पा सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes Today 20 January 2026: गेमर्स के लिए खुशखबरी, Emote-Vehicle स्किन मिल रही फ्री

Daily Special

1. Stereo Noisemaker (Head) और पढें: Free Fire Max में Urban Contrast Bundle पाने का मौका, आधे Diamonds में करें Claim

Stereo Noisemaker (Head) की कीमत 599 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

2. BP S2 Token

BP S2 Token की कीमत 40 डायमंड्स है, जो कि आपको आज 20 डायमंड्स में मिलेगा।

3. Hot Pink Hound Bundle

Hot Pink Hound Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे आप 599 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

4. Moco Skywing

Moco Skywing की कीमत 499 डायमंड्स है, जिसे आप 249 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

5. Tribal yeti Pet Skin

Tribal yeti Pet Skin की कीमत 199 डायमंड्स है, जिसे आप 99 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

6. Paradise Defender (XMB + Mini Uzi) Weapon Loot Crate

Paradise Defender (XMB + Mini Uzi) Weapon Loot Crate को आज डेली स्पेशल से 20 डायमंड्स में पा सकते है, जिसकी कीमत 40 डायमंड्स है।