Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को Ferocious Ink Gloo Wall Skin को पाने का मौका मिल रहा है। इस ग्लू वॉल स्किन को डेली स्पेशल सेक्शन से आप हाफ रेट में पा सकते हैं। आपको बता दें, फ्री फायर मैक्स गेम में कई तरह के इन-गेम आइटम्स आते हैं, जिसके जरिए आप गेम में अपना बचाव दुश्मनों के वार से कर सकते हैं। ग्लू वॉल उन्हीं आइटम्स में से एक है। इस वॉल के जरिए आप अपने और दुश्मन के बीच एक दीवार बना सकते हैं, जिसके बाद उनका वार आपको हानि नहीं पहुंचा पाएगा। और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes Today 9 February 2026: आज मुफ्त में पाएं एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड, तुरंत करें रिडीम

Ferocious Ink Gloo Wall Skin की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि डेली स्पेशल सेक्शन से आपको आधे दाम यानी 199 डायमंड्स में मिलने वाला है। डेली स्पेशल फ्री फायर मैक्स गेम का एक स्पेशल सेक्शन है, जहां से आप डेली कई सारे इन-गेम आइटम्स को हाफ रेट में पा सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी इन-गेम आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है, जिसके बाद आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकेंगे। आज इस सेक्शन से आप Ferocious Ink Gloo Wall Skin और Pink Serpent Bundle आदि को फ्री पा सकेंगे। यहां देखें आज मिलने वाले आइटम्स की पूरी लिस्ट। और पढें: Free Fire Max में Legendary Rampage इवेंट हुआ Live, Mars Warclasher Bundle पाएं FREE

Daily Special

1. Pink Serpent Bundle और पढें: Free Fire MAX Redeem Codes 8 February 2026: Diamonds, Emote और Bundle पाएं फ्री, आ गए रिडीम कोड्स

Pink Serpent Bundle की कीमत 1499 डायमंड्स है, जो कि आपको डेली स्पेशल से 749 डायमंड्स में मिलने वाला है।

2. BP S8 Token

BP S8 Token की कीमत 10 डायमंड्स है, जिसे आज डेली स्पेशल सेक्शन से 10 डायमंड्स में पाया जा सकता है।

3. Vampire Love

Vampire Love की कीमत 99 डायमंड्स है, जो कि आपको 49 डायमंड्स में मिलने वाला है।

4. Sakura

Sakura की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे भी आप डेली स्पेशल से 49 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

5. Carnival Carnage Weapon Loot Crate

Carnival Carnage Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जोकि आपको सिर्फ 20 डायमंड्स में मिलने वाला है।

6. Ferocious Ink Gloo Wall Skin

