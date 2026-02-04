comscore
  • Free Fire Max Get Power Of Love Gloo Wall Skin In Daily Special

Free Fire Max में Power of Love Gloo wall skin पाने का मौका, आधे Diamonds में पाएं

Free Fire Max में डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। आप इस सेक्शन से Crossroad Idol Bundle को आधे डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Feb 04, 2026, 04:34 PM (IST)

Gloo Wall skin (18)
Free Fire Max Daily Special: फ्री फायर मैक्स में डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट हो गया है। इस सेक्शन के जरिए प्लेयर्स को इन-गेम आइटम्स हाफ रेट में खरीद के लिए उपलब्ध मिलते हैं। आज इस सेक्शन से आप Power of Love Gloo wall skin को आधे दाम में पा सकेंगे। ग्लू वॉल स्किन के जरिए आप गेम में दुश्मन के वार से अपना बचाव कर सकते हैं। इसके अलावा, चोट लगने पर आप इस वॉल से पीछे ठीक होने का समय भी ले सकते हैं। आइए जानते हैं डिटेल्स। news और पढें: Free Fire Max में लाइव हुआ नया Ring इवेंट, फ्री में मिल रही Fluorescent और Luminescent Angelic पेंट

Free Fire Max में डेली स्पेशल डेली अपडेट होता है। इस सेक्शन में गेम डेवलपर कंपनी डेली नए-नए आइटम्स को एड करती है। इन आइटम्स को आप इस सेक्शन के जरिए आधे दाम में खरीद सकते हैं। दरअसल, इस सेक्शन में मौजूद सभी आइटम्स पर 50 प्रतिशत डिस्काउंट ऑफर मिलता है। इस ऑफर के बाद आप उन आइटम्स को हाफ रेट में खरीद सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि किसी आइटम की कीमत 100 डायमंड्स है, तो उसे आप डेली स्पेशल सेक्शन से 50 डायमंड्स में खरीद सकेंगे। यहां देखें इस सेक्शन में आज मिलने वाले आइटम्स की लिस्ट। news और पढें: Garena Free Fire Max Redeem Codes Today 4 February 2026: नए गेमिंग कोड रिलीज, मुफ्त में पाएं प्रीमियम आइटम

Daily Special news और पढें: Free Fire Max में बहुत सस्ता मिल रहा Booyah Pass Premium Plus आज, ऐसे पाएं

1. BP S1 Token Crate

BP S1 Token Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे डेली स्पेशल सेक्शन से आप 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

2. Crossroad Idol Bundle

Crossroad Idol Bundle की कीमत 1199 डायमंड्स है, जिसे 599 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

3. Impossibles (Top)

Impossibles (Top) की कीमत 599 डायमंड्स है, जो कि 299 डायमंड्स में खरीद सकते हैं।

4. Queen

Queen की कीमत 99 डायमंड्स है, जिसे आप 49 डायमंड्स में पा सकेंगे।

5. Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate

Nightslayer Grizzly (SVD + UMP) Weapon Loot Crate की कीमत 40 डायमंड्स है, जिसे आप 20 डायमंड्स में खरीद सकेंगे।

6. Power of Love Gloo wall skin

Power of Love Gloo wall skin की कीमत 399 डायमंड्स है, जो कि आपको 199 डायमंड्स में मिलने वाला है।