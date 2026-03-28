Free Fire Max में आधी कीमत में मिल रहा Armor of Riches बंडल और The Swan इमोट, जानें कैसे पाएं

Free Fire Max खेलने वालों के लिए आज का Daily Special लाइव हो गया है। इस खास स्टोर में Armor of Riches बंडल और The Swan इमोट जैसे शानदार गेमिंग आइटम मिल रहे हैं। इन सभी को किफायती दाम में क्लेम किया जा सकता है। गेम डेवलपर Garena का मानना है कि इस खास स्टोर से गेमर्स को बहुत फायदा होता है। इससे कम दाम में एक्सक्लूसिव आइटम पाने का मौका मिलता है। इसके साथ इन-गेम करेंसी डायमंड की भी बचत होती है। और पढें: Free Fire Max Redeem Code Today 28 March 2026: फ्री में चाहिए शानदार आइटम, रिडीम करें नए कोड

Free Fire Max Daily Special

फ्री फायर मैक्स का डेली स्पेशल एक स्पेशल स्टोर है, जहां गेमिंग आइटम पर 50 प्रतिशत की छूट मिलती है। इस डिस्काउंट के साथ सभी आइटम को आधी कीमत में अनलॉक किया जा सकता है। इससे प्रीमियम आइटम सस्ते में पाने का मौका मिलता है और गेमिंग करेंसी भी कम खर्च होती है। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, लाइव हुआ नया इवेंट, लूट क्रेट के साथ मिल रहे प्रीमियम Emote

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आज मिलने वाले Items

1. Flashing Spade (Top) की असली कीमत 899 डायमंड है, लेकिन यह डेली स्पेशल में 449 डायमंड में मिल रहा है।

2. BP S3 Token Crate डेली स्पेशल में 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में मिल रही है।

3. Armor of Riches बंडल को 449 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी असली कीमत 899 डायमंड है।

4. Executioner 99 डायमंड की जगह 49 डायमंड में मिल रहा है।

5. Mechanical Weapon Loot Crate को डेली स्पेशल से 40 डायमंड की बजाय 20 डायमंड में खरीदा जा सकता है।

6. The Swan इमोट को 99 डायमंड में अनलॉक किया जा सकता है। इसकी ओरिजनल कीमत 199 डायमंड है।

कैसे करें स्टोर एक्सेस ?

फ्री फायर मैक्स के डेली स्पेशल स्टोर को एक्सेस करना बहुत आसान है। सबसे पहले अपने फोन में फ्री फायर मैक्स ओपन कर लीजिए। स्टोर सेक्शन पर टैप करिए। अब डेली स्पेशल प्रेस करें। इतना करने के बाद आपकी स्क्रीन पर डेली स्पेशल ओपन हो जाएगा, जहां से आप अपनी पसंद के आइटम को खरीद सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

ध्यान में रखने वाली बात

गेम मेकर गरेना अपने खिलाड़ियों के लिए रोजाना डेली स्पेशल सेक्शन अपडेट करता है। इस अपडेशन के साथ डेली स्पेशल में मिलने वाले आइटम भी बदल जाते हैं। इस कारण गेमर्स को डेली स्पेशल से आइटम जल्द से जल्द खरीदने की सलाह दी जाती है।