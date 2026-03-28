Free Fire Max Redeem Code Today 28 March 2026: फ्री में चाहिए शानदार आइटम, रिडीम करें नए कोड

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 28, 2026, 09:21 AM (IST)
Free Fire Max Redeem Code Today 28 March 2026: फ्री फायर मैक्स जितना पॉपुलर है, उतने उसके रिडीम कोड गेमर्स के बीच लोकप्रिय हैं। इन कोड की खासियत है कि इनका इस्तेमाल करके गेम में मिलने वाले आइटम जैसे स्किन, ग्लू वॉल, पेट, कैरेक्टर, इमोट और बंडल आदि को फ्री में प्राप्त किया जा सकता है। आमतौर पर इन आइटम को खरीदने के लिए इन-गेम करेंसी डायमंड खर्च करने पड़ते हैं, जो कि असली पैसों के आते हैं। यही कारण है कि गेमर्स को इन कोड का इंतजार रहता है। और पढें: Free Fire Max गेमर्स के लिए खुशखबरी, लाइव हुआ नया इवेंट, लूट क्रेट के साथ मिल रहे प्रीमियम Emote
आप Free Fire Max खेलते हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। गेम डेवलपर गरेना ने आज यानी 28 मार्च के रिडीम कोड रिलीज कर दिए गए हैं। इन खास कोड से ग्लू वॉल स्किन और आउटफिट जैसे आइटम को मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। और पढें: Free Fire Max Redeem Codes 27 March 2026: नए कोड फ्री में दिलाएंगे कैरेक्टर समेत ढेरों आइटम आज, ऐसे करें रिडीम
गरेना फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड रोजाना रिलीज होते हैं। इन कोड से गेमिंग आइटम को मुफ्त में क्लेम किया जा सकता है। इन्हें पहले 1000 खिलाड़ियों के लिए लाया जाता है। इन्हें नंबर और अक्षर को आपस में जोड़कर बनाया गया है। इनकी संख्या 16 अंक तक होती है। आइए नीचे देखते हैं नए कोड की पूरी लिस्ट… और पढें: Free Fire MAX Diamonds: नया Top-Up इवेंट शुरू, डायमंड्स के साथ बोनस M1917 Bubble Trouble गन स्किन पाएं फ्री
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स्टेप 1. गरेना की आधिकारिक रिडेम्पशन वेबसाइट को ओपन कर लीजिए।
स्टेप 2. फेसबुक या गूगल की आईडी से लॉग-इन कीजिए।
स्टेप 3. आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स आएगा, उसमें आज का कोड दर्ज करें।
स्टेप 4. उस कोड को चेक करके सबमिट कर दीजिए।
स्टेप 5. इसके बाद वो कोड रिडीम हो जाएगा।
अंत में आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि फ्री फायर मैक्स के रिडीम कोड को रिडीम करने पर कई बार Error आता है, क्योंकि कोड दूसरे रीजन के होते हैं या फिर उनकी समय सीमा खत्म हो चुकी होती है। फ्री फायर मैक्स के कोड हर रीजन में अलग होते हैं। इन्हें फिक्स टाइम के साथ पेश किया जाता है, जिसके खत्म होने पर कोड अपने आप एक्सपायर हो जाते हैं।
1. फ्री फायर मैक्स के कोड क्यों रिलीज किए जाते हैं ?
Ans. गरेना इन कोड को खासतौर पर गेमर्स के लिए लाता है। इन कोड से प्लेयर्स को फ्री में एक्सक्लूसिव व प्रीमियम आइटम क्लेम करने का चांस मिलता है और उनके डायमंड भी खर्च नहीं होते हैं।
2. गरेना ने फ्री फायर मैक्स को भारतीय गेमर्स के लिए कब पेश किया ?
Ans. फ्री फायर मैक्स को साल 2021 में लॉन्च किया गया था।
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