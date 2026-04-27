Top 5 Window AC: अप्रैल की भीषण गर्मी ने बिना एसी के जीना मुश्किल कर दिया है। दोपहर की गर्मी में ठंडी हवा अब हर किसी की जरूरत बन चुकी है। अगर आप अपने घर में Split AC नहीं लगा सकते, तो Window AC आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होते हैं। खासतौर पर छोटे कमरों में इन्हें आप खिड़की पर लगाकर ठंडी हवा खा सकते हैं। लगाने में आसान ही नहीं बल्कि विंडो एसी Split AC की तुलना में किफायती व कम मेंटेनेंस वाले होते हैं। यहां देखें 30 से 35 हजार से बीच में मिलने वाले बेस्ट विंडो एसी की डील्स। और पढें: Split AC और Window AC में क्या खरीदना होगा बेहतर? कौन करेगा घर ज्यादा ठंडा और नहीं बढ़ाएगा बिजली बिल

Voltas 1 ton 2 Star Fixed Speed Window AC

और पढें: Window AC Under 35000 on Amazon: 35 हजार से कम में घर लाएं विंडो एसी, मिनटों में ठंडा हो जाएगा आपका कमरा

Voltas 1 ton 2 Star Fixed Speed Window AC को Amazon से 29,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। वैसे इसकी कीमत अमेजन पर 32,990 रुपये लिस्ट है। यह 1 टन एसी है, जो कि 2 स्टार रेटिंग के साथ आता है। कंपनी ने इसमें Anti Dust Filter दिया है। यह एसी 110 से लेकर 111 sq ft तक के छोटे कमरे को ठंडा करने में सक्षम है। और पढें: बढ़ती गर्मी के चलते खरीदने जा रहे नया AC, इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

Whirlpool Magicool 1.5 Tons 3 Star Inverter 4 In 1 Convertible Window Air Conditioner

Whirlpool Magicool 1.5 Tons 3 Star Inverter 4 In 1 Convertible Window Air Conditioner को अमेजन से 29,500 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ भी मिल रहा है। वैसे इसकी कीमत अमेजन पर 55,080 रुपये लिस्ट है। यह 1.5 टन एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह 4 In 1 Convertible Window एसी है। कंपनी ने इसमें 6th Sense Technology दी है, जो कि कमरे के तापमान के हिसाब से कमरे में कूलिंग प्रोवाइड करता है।

Hitachi 1.5 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC

Hitachi 1.5 Ton 3 Star Window Fixed Speed AC को अमेजन से 31,990 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। वैसे इसकी कीमत अमेजन पर 42,990 रुपये लिस्ट है। यह 1.5 टन एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है।

Panasonic 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Inverter Window AC

Panasonic 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Inverter Window AC को अमेजन से 33,580 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर भी बैंक कार्ड के जरिए 2500 रुपये का ऑफ भी मिलेगा। वैसे इसकी कीमत अमेजन पर 43,990 रुपये लिस्ट है। यह 1.5 टन एसी है, जो कि 3 स्टार रेटिंग के साथ आता है। यह 8in1 Convertible एसी है। यह एसी 120-170 sq ft कमरे को ठंडा कर देता है।

Godrej 1.5 Ton 5 Star 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52°C, I-Sense Technology, Self Clean, Inverter Window AC

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Godrej 1.5 Ton 5 Star 5-In-1 Convertible Cooling, Heavy Duty Cooling At 52°C, I-Sense Technology, Self Clean, Inverter Window AC को 33,990 रुपये में खरीदा जा सकता है, वैसे इसकी कीमत 55,990 रुपये लिस्ट है। इस पर भी 2500 रुपये का ऑफ मिल रहा है। यह 1.5 टन एसी 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो कि कम बिजली की खपत करता है। इसमें Anti-dust filter, Sleep mode, Auto restart with memory function, Smart diagnosis जैसे फीचर्स भी मौजूद है।