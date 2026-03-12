बढ़ती गर्मी के चलते खरीदने जा रहे नया AC, इन बातों का जरूर रखें ध्यान, नहीं होगा नुकसान

भारत के अधिकतर राज्यों में गर्मी का आगाज हो गया है। तेज गर्मी पड़ना शुरू हो गई है। घरों में पंखे चलना शुरू हो गए हैं। पुराने AC की सर्विस होना शुरू हो गई है। साथ ही, लोगों ने नए एयर कंडीशनर खरीदना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में अगर आप भी एसी खरीदने जा रहे हैं, तो रुक जाए, क्योंकि हम आपको यहां कुछ महत्वपूर्ण बाते बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने लिए सही एसी का चयन कर पाएंगे और गलत एसी खरीदने से होने वाले नुकसान से भी खुद को बचा सकेंगे। आइए जानते हैं… और पढें: 40,000 रुपए से कम में मिलने वाले बेस्ट Window AC, मिलेगी जबरदस्त कूलिंग

रेटिंग पर दें ध्यान

एसी पर मौजूद स्टार रेटिंग बताती है कि वह कितनी बिजली की खपत करता है। कम रेटिंग का मतलब है कि एसी बिजली खपत अधिक करता है, जबकि रेटिंग ज्यादा होने से एसी बिजली कम इस्तेमाल करता है। इससे बिजली का बिल कम आता है। जब भी एसी खरीदने जाए, तो पांच या फिर चार स्टार वाला एसी चुनें। और पढें: AC Under 25000 on Amazon: सड़ी गर्मी में भी घर को शिमला बना देंगे ये AC, 25 हजार से कम में खरीदें

कमरे के अनुसार चुनें AC

एसी खरीदते वक्त अपने कमरे को जरूर ध्यान में रखें। कमरे के हिसाब से सही टन वाला एसी चुनें। इससे आपका कमरा जल्दी ठंडा हो जाएगा और अधिक समय तक कंडीशनर चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे बिजली की बचत भी होगी। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो कूलिंग ठीक नहीं होगी। आपको बार-बार एसी चलाना पड़ेगा।

नॉर्मल या फिर इन्वर्टर एसी

मार्केट में नॉर्मल और इन्वर्टर दोनों प्रकार के एसी मौजूद हैं। सबसे पहले नॉर्मल एसी बात करें, तो इन एसी का कंप्रेशर लगातार ऑन-ऑफ होता रहता है, जिससे बिजली अधिक खर्च होती है। इन्वर्टर एसी रूम टेंपरेचर के हिसाब से कंप्रेशर को चलाता है, जिससे कूलिंग बनी रहती है और बिजली का उपयोग कम होता है। इससे खर्च कम आता है।

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AC के फीचर्स

अपने लिए ऐसा AC चुनें, जिसमें आपको कॉपर पाइपिंग, एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर, वाईफाई और एप कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलें। इससे आपको एसी पर बेहतर कंट्रोल मिलेगा, जिससे आप उसकी कार्यक्षमता का पूरा उपयोग कर पाएंगे।