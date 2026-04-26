Published By: Manisha | Published: Apr 26, 2026, 02:39 PM (IST)
Laptop Free: क्या आपको भी मैसेज या फिर WhatsApp मैसेज के जरिए फ्री लैपटॉप स्कीम वाला लिंक प्राप्त हुआ है? अगर हां, तो उस लिंक पर क्लिक करने से पहले यह खबर जरूर पढ़ लें। दरअसल, इन दिनों एक फेक मैसेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप देने वाली स्कीम लेकर आई है। स्कीम में हिस्सा लेने के लिए मैसेज में एक लिंक भी दिया जाता है, जो कि आपको फ्री लैपटॉप देने के लिए सरकारी वेबसाइट पर ले जाने का वादा करता है। हालांकि, यह एक फेक मैसेज है, जिसकी सच्चाई सरकार की फैक्ट चेक एजेंसी PIB ने साफ की है… साथ ही अलर्ट किया गया है कि इस तरह के किसी मैसेज या फिर पोस्ट पर क्लिक न करें। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Strait of Hormuz में हो रहा डिजिटल स्कैम, फंसे जहाजों को ऐसे लूट रहे ठग, चेतावनी जारी
PIB Fact Check ने हाल ही में अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस तरह के स्कैम से सतर्क रहने की जानकारी दी गई है। अपने पोस्ट में पीआईबी ने बताया कि ‘धोखेबाजों से सावधान।’ इन दिनों एक मैसेज जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र सरकार स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप प्रोवाइड कर रही है। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैसेज में एक फेक लिंक भी दिया गया है। पोस्ट के मुताबिक, यह मैसेज पूरी तरह से फेक है। साथ ही अलर्ट किया गया है कि यदि आपको इस तरह के मैसेज प्राप्त हों, तो किसी भी लिंक पर क्लिक न करें। इस तरह की स्कीम की जानकारी हमेशा ऑफिशियल सोर्स के जरिए वेरिफाई करें। और पढें: Online Scam Trauma: ऑनलाइन स्कैम से पैसा ही नहीं मेंटल हेल्थ भी होती है प्रभावित, जानें कैसे करें रिकवर
Beware of Fraudsters❗️ और पढें: साइबर फ्रॉड से बचना अब आसान, ऐसे पहचानें फर्जी नंबर और लिंक
A message is being circulated with a link claiming that the central government is providing free laptops to students.#PIBFactCheck
❌ This message is #fake
🚫 Do not click on suspicious links
▶️ Always verify information through official sources pic.twitter.com/scDCTk5iln
— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) April 19, 2026
आपको बता दें, डिजिटल युग में डिजिटल स्कैम काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर्स मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने के लिए आए दिन नए-नए तरीके लेकर आते रहते हैं। फेक मैसेज के तहत मैलिशियस लिंक लोगों तक पहुंचाना काफी आम हो गया है। कई बार लोग बिना कुछ सोचे समझे इस तरह के फेक लिंक पर क्लिक कर बैठते हैं, जिसके बाद आपके निजी डेटा व अकाउंट का एक्सेस स्कैमर्स के हाथों लग जाता है और कई बार 1 क्लिक में आपको पूरा का पूरा बैंक अकाउंट भी खाली हो सकता है।
1. अनजान लिंक पर क्लिक न करें
अगर व्हाट्सऐप, ईमेल या फिर नॉर्मल मैसेज के तहत आपको किसी तरह की कोई जानकारी रिसीव होती है और उसके साथ कोई लिंक मौजूद है, तो उस पर क्लिक करने से बचे।
2. पर्सनल डिटेल्स न दें
यदि इस तरह के मैसेज के जरिए आपके आपकी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, फोन नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट या फिर OTP मांगा जाता है, तो तुरंत सावधान हो जाएं।
3. ऑफिशियल सोर्स पर भरोसा करें
यदि किसी स्कीम की जानकारी मैसेज के जरिए हाथ लगी है, तो पहले उसके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल व वेबसाइट पर जाकर स्कीम को वेरिफाई करें।
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