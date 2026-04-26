Published By: Manisha | Published: Apr 26, 2026, 08:55 AM (IST)
Apple और Samsung हमेशा से ही एक-दूसरे के बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पर देखे गए हैं। हालांकि, दोनों ही स्मार्टफोन निर्माता ब्रांड्स अक्सर एक-दूसरे की टांग खींचते व नीचा दिखाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि, आपको सुनकर हैरानी होगी कि ये दोनों ही ब्रांड्स राइवल के साथ-साथ पार्टनर भी रहे हैं। एब एक बार फिर दोनों ही कंपनियां मिलकर काम करने वाली है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो अगले साल Apple कंपनी iPhone की 20वीं सालगिरह मनाने वाला है। इस दौरान कंपनी अपना एक स्पेशल आईफोन मार्केट में पेश करने वाली है। इस आईफोन के लिए एप्पल कंपनी ने Samsung से मदद मांगी है। आइए जानते हैं आखिर वो कौन-सी मदद है जिसके जरिए एप्पल ने अपना राइवल को फिर से दोस्त बना लिया है। और पढें: 20000 रुपए से कम में मिल रहे ये 8 धांसू Smart TV, मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स
Macrumors की लेटेस्ट रिपोर्ट में Digital Chat Station का हवाला देते हुए जानकारी दी है कि Apple कंपनी अगले साल यानी साल 2027 में iPhone की 20वीं सालगिरह मानने वाली है। इस दौरान कंपनी एक स्पेशल आईफोन पेश करेगी, जिसे iPhone 20 के नाम से लाया जा सकता है। रिपोर्ट की मानें, तो कंपनी ने इस आईफोन 20 के लिए Samsung से एक OLED डिस्प्ले बनवाकर तैयार कर रही है। यह कंपनी का खास ‘Micro-Curved’ OLED डिस्प्ले होगा, जो कि बेजल-लेस डिजाइन के साथ दस्तक देगा, जिसमें न के बराबर किनारे होने वाले हैं। और पढें: प्रीमियम स्पेक्स वाला Samsung का फ्लैगशिप फोन हुआ सस्ता, यहां मिल रहा 4500 रुपये का फाडू Discount
आपको बता दें, इससे पहले एक अन्य रिपोर्ट में जानकारी सामने आई थी कि जल्द ही एप्पल कंपनी सैमसंग की OLED टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाली है, जिसे COE (Color Filter Encapsulation) कहा जाता है। यह टेक्नोलॉजी डिस्प्ले पतला व ब्राइट बनाती है। आईफोन 20 में कंपनी अंडर-डिस्प्ले FaceID का इस्तेमाल करने वाली है। इसे कंपनी पूरे ग्लास डिजाइन के साथ पेश कर सकती है, जिसके चारों तरफ ग्लास कॉर्नर होंगे
आपको बता दें, Macrumors की लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि एप्पल इसके लिए सैमसंग की मदद लेने वाला है। हालांकि, कंपनी ने इस संबंध में अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, इसमें कई संदेह नहीं कंपनी आईफोन की 20वीं सालगिरह पर यदि कोई आईफोन मॉडल लेकर आई, तो वो बेहद ही खास हो सकता है।
ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि एप्पल अपने किसी आईफोन के लिए सैमसंग के साथ हाथ मिल रहा हो। इससे पहले भी कंपनी ने iPhone X व कई अन्य नए मॉडल्स के लिए OLED स्क्रीन सैमसंग से बनावाई है। इसके अलावा, iPhone 4 व iPhone 5 के लिए चिप को भी सैमसंग सप्लाई करता था।
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