Published By: Manisha | Published: Apr 27, 2026, 05:14 PM (IST)
WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म पर यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। हालांकि, व्हाट्सऐप के लेटेस्ट फीचर्स को एक्सेस करने के लिए आपके व्हाट्सऐप को लेटेस्ट वर्जन में अपडेट होना भी जरूरी है। लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो जल्द ही व्हाट्सऐप Android के पुराने OS वर्जन पर सपोर्ट देना बंद करने वाला है। जी हां, अगर आप अपने पुराने एंड्रॉइड फोन पर व्हाट्सऐप चलाते हैं, तो हो सकता है इस लिस्ट में आपके फोन का नाम भी शामिल हो और आने वाले महीनों में आपके फोन पर व्हाट्सऐप काम करना बंद कर दे। आइए जानते हैं इस संबंध में सभी डिटेल्स। और पढें: Laptop Free: स्टूडेंट्स को फ्री लैपटॉप दे रही सरकार? मैसेज से रहें सावधान, भूलकर भी न करें लिंक पर क्लिक
Wabetainfo की लेटेस्ट रिपोर्ट की मानें, तो WhatsApp ने पुराने OS वर्जन पर काम करने वाले व्हाट्सऐप अकाउंट को इन-ऐप अलर्ट देना शुरू कर दिया है। इस अलर्ट में कहा जा रहा है कि 8 सितंबर 2026 से व्हाट्सऐप कई पुराने OS पर काम करने वाले डिवाइस पर उपलब्ध नहीं होगा। अगर आप व्हाट्सऐप चलाना जारी रखना चाहते हैं, तो ऐसे यूजर्स को अपना ऐप लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने की सलाह दी गई है। और पढें: WhatsApp में जल्द आ सकता है ये कमाल का फीचर, आपकी चैटिंग को बना देगा सुपर आसान
WhatsApp to drop support for older Android versions in September 2026! और पढें: iPhone यूजर्स के लिए खास लॉन्च हुआ XChat, मिलेंगे ये फीचर्स और ऐसे करें यूज
Starting September 8, 2026, WhatsApp will drop support for versions older than Android 6.https://t.co/gHoijrU7Yu pic.twitter.com/qltgxY9kXV
— WABetaInfo (@WABetaInfo) April 26, 2026
इन-ऐप अलर्ट के मुताबिक, सितंबर से व्हाट्सऐप उन एंड्रॉइड डिवाइस में काम नहीं करेगा जो कि Android 6.0 या फिर उससे पुराने वर्जन पर काम करते हैं। अभी तक व्हाट्सऐप Android 5.0 या फिर इससे नए वर्जन को सपोर्ट कर रहा था, लेकिन सितंबर से ऐसा नहीं होगा। जो कि डिवाइस Android 6.0 से पुराने वर्जन पर हैं, उनमें व्हाट्सऐप काम नहीं करेगा।
1. सबसे पहले फोन की सेटिंग्स ओपन करें।
2. यहां About Phone पर जाएं।
3. इसके बाद आपको Android Version दिखाई देगा।
4. यहां यदि आप वर्जन Android 5 या इससे कम है, तो आपका डिवाइस भी उस लिस्ट में आता है जिसमें व्हाट्सऐप अपना सपोर्ट बंद करने वाला है।
आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है कि व्हाट्सऐप ने इस तरह ऐलान करते हुए जानकारी दी है कि वह पुराने एंड्रॉइड ओएस वर्जन पर अपना सपोर्ट बंद कर रही है। इससे पहले भी कंपनी पुराने ओएस वर्जन पर सपोर्ट बंद कर चुकी है। पुराने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कंपनियां सिक्योरिटी पैच अपडेट देना बंद कर देती है, जिससे फोन की सिक्योरिटी व प्राइवेसी को खतरा रहता है। इस तरह के डिवाइस को हैकर आसानी से हैक कर सकते हैं। व्हाट्सऐप अब सिर्फ चैटिंग तक सीमित नहीं है।
व्हाट्सऐप पर कई जरूरी डिटेल्स भी मौजूद होती है। अगर ऐसे डिवाइस सुरक्षित नहीं है, तो यूजर का व्हाट्सऐप भी खतरे में पड़ सकता है और डेटा लीक की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी वजह से व्हाट्सऐप अब उन्हीं डिवाइस को सपोर्ट करता है, जो कि लेटेस्ट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को पास करते हैं।
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