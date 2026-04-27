OPPO के फ्लैगशिप फोन पर मिल रहा 5000 का Bumper Discount, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

5 8

OPPO Reno 15 5G Processor

कंपनी ने रेनो 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया है। साथ में 12GB तक रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यदि यह स्टोरेज कम पड़ती है, तो आप क्लाउड स्टोरेज का भी उपयोग कर सकते हैं।