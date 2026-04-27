OPPO के फ्लैगशिप फोन पर मिल रहा 5000 का Bumper Discount, दोबारा नहीं मिलेगा सस्ते में खरीदने का मौका

Written By Ajay Verma
Edited By: Ajay Verma| Published By: Ajay Verma|
Published: Apr 27, 2026, 11:26 AM (IST)
OPPO Reno 15 फोन में 6500mAh की बैटरी लगी है। इसको 80 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसे IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसका वजन 197 ग्राम है। इसकी डायमेंशन 158×74.83×7.77mm है।
ओप्पो रेनो 15 5जी में 6.59 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले मिलता है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और पीक ब्राइटनेस 1200 निट्स है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Crystal Shield ग्लास लगाया गया है।
ओप्पो रेनो 15 फोन में फोटो क्लिक और वीडियो शूट करने के लिए 50MP का मेन सेंसर दिया है। इसका अपर्चर f/1.8 है। इसके साथ 8MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का टेलीफोटो सेंसर मिलता है।
वीडियो कॉलिंग के लिए OPPO Reno 15 फोन में 50MP का कैमरा दिया गया है, जिसका अपर्चर f/2.0 है। इससे आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं।
कंपनी ने रेनो 15 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU दिया है। साथ में 12GB तक रैम और 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। यदि यह स्टोरेज कम पड़ती है, तो आप क्लाउड स्टोरेज का भी उपयोग कर सकते हैं।
OPPO Reno 15 फोन Android 16 बेस्ड ColorOS 16 पर काम करता है। इस स्मार्टफोन को IP66 + IP68 + IP69 की रेटिंग दी गई है। इसमें स्टीरियो स्पीकर के साथ-साथ वाईफाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
OPPO Reno 15 के 12GB+256GB स्टोरेज वेरिएंट को फ्लिपकार्ट से खरीदने का सुनहरा मौका है। इस फोन की कीमत 50,999 रुपये है। इस पर 4 हजार से ज्यादा की छूट दी जा रही है।
इस मोबाइल फोन पर कुल 5000 रुपये का ऑफ मिल रहा है, जिसमें 2578 रुपये का बैंक डिस्काउंट और 2422 रुपये का कैशबैक शामिल है। इसके अलावा, हैंडसेट पर 5123 रुपये की EMI भी मिल रही है, वो भी 9 महीने के लिए।
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