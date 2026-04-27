Jio कंपनी अपने प्रीपेड यूजर्स के कई तरह के रिचार्ज प्लान्स लेकर आती है। हालांकि, अब कंपनी नए यूजर्स को अपनी ओर आकर्षित करने पर ध्यान दे रही है। हाल ही में कंपनी ने अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कुछ नए प्लान्स की एंट्री की है। यह प्लान्स खासतौर पर Gen Z यूजर्स को लुभाने के लिए पेश किए गए हैं। इन प्लान्स में आपको सिर्फ टेलीकॉम बेनेफिट्स ही नहीं बल्कि यूथ को ध्यान में रखते हुए गेमिंग व ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जैसे बेनेफिट्स भी फ्री मिल रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया, गेमिंग व ओटीटी स्ट्रीमिंग पसंद करते हैं, जियो का नया प्लान उन्हीं के लिए पेश किया गया है। आइए जानते हैं इन प्लान्स की कीमत, उपलब्धता व बेनेफिट्स से जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: Jio के इन प्लान से बढ़ी Airtel की टेंशन, 400 से कम में मिलेंगे जबरदस्त बेनेफिट्स

Reliance Jio New Plan Price

Jio ने यूं तो अपने प्रीपेड रिचार्ज पोर्टफोलियो में कई नए प्लान्स पेश किए हैं। हालांकि, इस आर्टिकल में हम आपको सबसे सस्ते प्लान की जानकारी देने जा रहे हैं। इस प्लान की कीमत 111 रुपये है। जियो के 111 रुपये के प्लान में यूजर्स को 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है। और पढें: Airtel vs Jio: किस कंपनी का 899 रुपये का प्लान रहेगा आपके लिए बेस्ट? ये कंपनी देगी 20GB एक्स्ट्रा डेटा

Jio Rs 111 Plan Benefits

जियो के प्लान के बेनेफिट्स की बात करें, तो यह नया 111 रुपये का प्लान यूजर्स को 5GB डेटा का एक्सेस देता है। इस डेटा को आप पूरे 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डेटा के अलावा, जियो का यह प्लान यूजर्स के मनोरंजन का ध्यान रखता है। इस प्लान में आपको किसी एक प्रीमियम OTT ऐप का फ्री सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा, जो कि MyJio पर आपकी च्वाइस पर निर्भर करेगा। और पढें: Reliance Jio ने लॉन्च किया धमाकेदार प्लान, मिलेगा JioHotstar से लेकर Gemini Pro का सब्सक्रिप्शन, जानिए कीमत और बेनिफिट्स

साथ ही इसे गेमिंग पैक भी कहा जा सकता है, जिसे JioGames Mobile भी मिलेगा, जिसके लिए आपको JioGames ऐप को डाउनलोड करना होगा। साथ ही इसमें Snapchat+ व JioTV का Fancode भी शामिल है, जो कि 28 दिन की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होगा।

ध्यान दें, यह बेनेफिट यूजर्स को 2 विकल्प के साथ मिलेंगे। JioGame Mobile आपको 56 दिन की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। इसके अलावा, JioGames Mobile के साथ Snapchat+ व JioTV का Fancode बेनेफिट्स 28 दिन की वैलिडिटी के साथ प्राप्त होंगे।

Snapchat+ Subscription

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भारतीय टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो पहली ऐसी कंपनी बन गई है, जो कि अपने रिचार्ज प्लान के तहत Snapchat+ को बंडल के तौर पर दे रही है। इससे पहले किसी कंपनी ने इस तरह का बेनेफिट प्रोवाइड नहीं किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, Snapchat भारतीय युवाओं के बीच बेहद ही पॉपुलर ऐप है, जिसमें यूजर्स अपने दोस्तों व परिवारवालों के साथ रियल-टाइम मूवमेंट कैप्टर करके शेयर करते हैं। Snapchat+ इसी का प्रीमियम वर्जन है, जिसमें कई अन्य फीचर्स का एक्सेस शामिल है।