6500mAh बैटरी वाले Vivo T4 Pro 5G पर 1000 रुपये की छूट, Amazon की डील देखकर ग्राहक हुए खुश

बुकिंग के बाद भी नहीं मिला LPG सिलेंडर? DAC नंबर तो नहीं वजह

LPG DAC Number: अभी भी देश के कई कोनों में लोगों को उनका बुक LPG सिलेंडर नहीं मिल रहा है... कहीं इसके पीछे की वजह DAC नंबर तो नहीं? डिलीवरी के दौरान एजेंट को यह नंबर बताना बेहद जरूरी है। नंबर नहीं बताया तो नहीं होगी डिलीवरी।