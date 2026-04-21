6500mAh बैटरी वाले Vivo T4 Pro 5G पर 1000 रुपये की छूट, Amazon की डील देखकर ग्राहक हुए खुश

Written By Manisha
Edited By: Manisha| Published By: Manisha|
Published: Apr 21, 2026, 06:51 PM (IST)
Vivo T4 Pro 5G में 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले दिया गया है। इस डिस्प्ले में 6.77 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि FHD+ quad-curved AMOLED डिस्प्ले है। इसमें आपको 1,080×2,392 पिक्सल ब्राइटनेस मिलती है।
Vivo T4 Pro 5G फोन Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर से लैस है। इसके अलावा, फोन Android 15 बेस्ड Funtouch OS 15 पर काम करता है।
Vivo T4 Pro 5G को कई वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसमें 8GB RAM + 128GB स्टोरेज, 12GB RAM + 256GB स्टोरेज और 8GB RAM + 256GB स्टोरेज ऑप्शन शामिल हैं।
Vivo T4 Pro 5G में फोटोग्राफी के लिए ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है, जिसमें 50MP का प्राइमरी कैमरा OIS सपोर्ट के साथ आता है। इसके साथ 50MP का टेलीफोटो सेंसर व 2MP का तीसरा कैमरा शामिल है।
Vivo T4 Pro 5G में सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।
Vivo T4 Pro 5G में कंपनी ने 6500mAh की दमदार बैटरी दी है, जिसके साथ 90W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
Vivo T4 Pro 5G के 8GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत Amazon पर 34,999 रुपये लिस्ट है, जिसे आप 30,499 रुपये में खरीद सकेंगे।
Vivo T4 Pro 5G के डिस्काउंट ऑफर की बात करें, तो अभी इस फोन को आप 30,499 रुपये में खरीद सकते हैं। इस पर बैंक कार्ड के जरिए 1000 रुपये की अलग से छूट मिलेगी।
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