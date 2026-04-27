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Dell XPS 14 और XPS 16 धांसू फीचर्स के साथ भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Dell के दो शानदार लैपटॉप ने भारतीय बाजार में दस्तक दे दी है। इन दोनों में सीमलेस फंक्शनिंग के लिए इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज 3 के प्रोसेसर दिए गए हैं। इनकी बैटरी भी पावरफुल है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 27, 2026, 03:38 PM (IST)

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Dell ने अपने दो खास लैपटॉप Dell XPS 14 और XPS 16 को भारत में लॉन्च कर दिया है। इन दोनों लैपटॉप में सीमलेस फंक्शनिंग के लिए Intel Core Ultra series 3 के प्रोसेसर और 32GB रैम दी गई है। इनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए 8MP का वेबकैम और क्वाड स्पीकर मिलते हैं, जो Dolby Atmos से लैस हैं। इसके अलावा, लैपटॉप में OLED डिस्प्ले और यूएसबी टाईप-सी, ऑडियो जैक, वाई-फाई जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स दिए गए हैं। आइए जानते हैं डेल के नए लैपटॉप की कीमत और स्पेसिफिकेशन… news और पढें: भारत में लॉन्च हुआ Dell 15 (2026) Laptop, जानिए कीमत और फीचर्स

Dell XPS 14

Feature Details
Model Dell XPS 14
Display 14-inch
Display Support Dolby Vision, HDR
Refresh Rate 120Hz
Webcam 8MP
Processor Intel Core Ultra 7 355 / Intel Core Ultra X7 358H
Storage 1TB SSD
Operating System Windows 11 Home
Touchpad Haptic glass

डेल एक्सपीएस 14 में 14 इंच का 2के रेजलूशन वाला InfinityEdge डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसमें Dolby Vision मिलता है। इसमें विंडो हेलो और एचडीआर सपोर्ट करने वाला 8एमपी का वेबकैम दिया गया है। इसमें डॉल्बी एटमॉस से लैस क्वाड स्पीकर मिलते हैं। इनका आउटपुट 10 वॉट है। news और पढें: E-Waste: हर साल दुनियां बढ़ रहा इलेक्ट्रॉनिक कचरा, जानिए इसे रोकने के लिए क्या कर रहीं बड़ी कंपनियां?

फास्ट वर्किंग और मल्टी-टास्किंग के लिए लैपटॉप में Intel Core Ultra 7 355 और Intel Core Ultra X7 358H चिपसेट मिलती है। इसके साथ 32GB की LPDDR5x रैम और 1TB की एसएसडी स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 होम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। news और पढें: Amazon Great Republic Day Sale 2026: HP, Dell और Asus समेत इन लैपटॉप्स पर मिल रहा भर-भर के डिस्काउंट

इस लैपटॉप में हैप्टिक ग्लास टचपैड है। स्मूथ कनेक्टिविटी के लिए तीन थंडरबोल्ट चार यूएसबी टाईप-सी पोर्ट, ऑडियो जैक, वाईफाई 7 और ब्लूटूथ 6.0 दिया गया है। इसकी बैटरी 70Wh की है। इसे 100 वॉट के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है।

Dell XPS 16

Feature Detail
Model Dell XPS 16
Display 16-inch
Refresh Rate 120Hz
Processor Intel Core Ultra X7 358H
Battery 70Wh
OS Windows 11 Home
Webcam 8MP
Touchpad Haptic glass

एक्सपीएस 16 Intel Core Ultra X7 358H प्रोसेसर और Intel AI Boost NPU के साथ आता है। इस लैपटॉप में 16 इंच का OLED InfinityEdge टच डिस्प्ले है। इसका रिफ्रेश रेट 20 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज है। इसे Dolby Vision का सपोर्ट दिया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए लैपटॉप में 8MP का वेबकैम भी मिलता है।

इस लैपटॉप में डुअल-Array माइक्रोफोन और क्वाड स्पीकर दिए गए हैं। ये स्पीकर डॉल्बी एटमॉस से लैस हैं। इसकी रैम 32 जीबी LPDDR5x है। इसमें 1 टीबी तक की एसएसडी स्टोरेज दी गई है। इसके अलावा, बैकलिट की-बोर्ड मिलता है। इसमें 70Wh की बैटरी दी गई है, जिसे 100W के चार्जर से चार्ज किया जा सकता है।

फोन कनेक्ट करने के लिए लैपटॉप में ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट मिलते हैं। इसका वजन 1.65 किलोग्राम है।

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कितनी है नए लैपटॉप की कीमत ?

कंपनी के अनुसार, Dell XPS 14 लैपटॉप की कीमत 2,05,990 रुपये रखी गई है, जबकि Dell XPS 16 लैपटॉप 2,78,550 रुपये में मिल रहा है। इस पर HDFC, SBI और ICICI बैंक की ओर से 15000 रुपये तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, स्टोर और रिटेल आउटलेट से खरीदा जा सकता है।