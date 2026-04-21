Split AC और Window AC में क्या खरीदना होगा बेहतर? कौन करेगा घर ज्यादा ठंडा और नहीं बढ़ाएगा बिजली बिल

गर्मियों का मौसम आते ही AC की मांग तेजी से बढ़ जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि Split AC खरीदें या Window AC, आजकल लोग सिर्फ ठंडक ही नहीं, बल्कि बिजली की खपत और लंबे समय तक खर्च को भी ध्यान में रखते हैं। सही AC चुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह आपके घर के आराम के साथ-साथ आपके बिजली बिल पर भी सीधा असर डालता है। बाजार में दोनों तरह के AC उपलब्ध हैं, लेकिन इनके फीचर्स और काम करने का तरीका अलग-अलग होता है। और पढें: Inverter vs Non-Inverter AC: खरीदने से पहले जान लें फर्क, जानें कौन-सा है बेस्ट

किस AC में मिलती है बेहतर और बराबर कूलिंग?

अगर कूलिंग की बात करें तो Split AC इस मामले में ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसका डिजाइन ऐसा होता है कि यह कमरे में हवा को हर दिशा में फैलाता है, जिससे पूरा कमरा जल्दी और बराबर ठंडा हो जाता है। खासकर बड़े कमरों के लिए Split AC ज्यादा बेहतर होता है, वहीं Window AC में कूलिंग एक ही दिशा में ज्यादा रहती है, जिससे छोटे कमरे तो जल्दी ठंडे हो जाते हैं लेकिन बड़े कमरे में कूलिंग बराबर नहीं मिलती। इसलिए अगर आपका कमरा बड़ा है तो Split AC लेना बेहतर होगा। और पढें: 40,000 रुपए से कम में मिलने वाले बेस्ट Window AC, मिलेगी जबरदस्त कूलिंग

कौन-सा AC बिजली की खपत में ज्यादा किफायती है?

अब बात करें बिजली की खपत की तो यहां भी Split AC आगे नजर आता है, खासकर इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले मॉडल। इन्वर्टर AC में कंप्रेसर जरूरत के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है, जिससे बार-बार ऑन-ऑफ होने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे बिजली की बचत होती है और मशीन भी लंबे समय तक चलती है। आजकल ड्यूल इन्वर्टर AC भी बाजार में आ गए हैं, जो और ज्यादा एफिशिएंट होते हैं, दूसरी तरफ Window AC में ज्यादातर फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर होता है, जो तापमान बढ़ते ही फुल पावर पर चालू हो जाता है और ज्यादा बिजली खर्च करता है।

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लंबे समय में कौन-सा AC साबित होता है ज्यादा फायदेमंद?

अगर आंकड़ों की बात करें तो 1.5 टन का Split AC औसतन 1.2 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा बिजली खर्च करता है, जबकि Window AC करीब 1.6 से 2 यूनिट तक बिजली ले सकता है। इसका मतलब है कि लंबे समय तक इस्तेमाल में Split AC आपके बिजली बिल को कम रखने में मदद करता है। हालांकि Window AC की कीमत थोड़ी कम होती है और इसे इंस्टॉल करना भी आसान होता है, लेकिन अगर आप बेहतर कूलिंग, कम बिजली खर्च और ज्यादा आराम चाहते हैं, तो Split AC लेना बेहतर होगा।