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Fake Aadhaar-PAN Scam: AI से फेक आधार कार्ड-पैन कार्ड बनवा रहे धोखेबाज, सिर्फ 1 QR कोड से करें असली और नकली की पहचान

Fake Aadhaar PAN Scam: इन दिनों AI की मदद से ठग लोग फेक आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाकर धोखाधड़ी कर रहे हैं। सिर्फ 1 क्यूआर कोड से कर सकेंगे असली व नकली की पहचान। जानें यहां।

Published By: Manisha | Published: Apr 27, 2026, 03:15 PM (IST)

Fake aadhaar card

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Fake Aadhaar-PAN Scam: डिजिटल दौर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल काफी आम हो गया है। लोग सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने कई कामों को पूरा करने के लिए एआई का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं ठग अब एआई के जरिए धोखाधड़ी व लोगों को ठगने का काम भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लोग अब एआई के जरिए फर्जी सरकारी दस्तावेज बनवा रहें हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट व वोटर आईडी कार्ड आदि शामिल है। रिपोर्ट्स की मानें, तो स्कैमर्स ChatGPT Image 2.0 का इस्तेमाल करके इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जो कि देखने में हूबहू ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स जैसे लगते हैं। news और पढें: OpenAI GPT-5.5: ये मॉडल क्यों खास है, बकी AI Tools से कैसे बेहतर है और क्या है कीमत, जानें सब कुछ

AI से बनवाई Fake ID

पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एक यूजर ने ChatGPT की मदद से ऐसी ही फेक आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाएं हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ChatGPT आसानी से आधार कार्ड व पैन कार्ड जनरेट करके दे रहा है, जो कि सच में एक बेहद ही गंभीर सिक्योरिटी रिस्क है। news और पढें: ChatGPT से ऐसे ढूंढें सबसे सस्ती फ्लाइट, AI से ट्रैवल प्लानिंग हुई सुपर आसान


इस तरह के फर्जी दस्तावेजों से डिजिटल धोखाधड़ व फ्रॉड के केसों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, यदि आप किराएदार हैं और किसी को अपना घर किराए पर रहने के लिए दे रहे हैं… तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लोग इस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप इस तरह की धोखाधड़ी से बचकर रहना चाहते हैं, तो आपको असली व नकली आधार कार्ड में अंतर पता होना चाहिए ताकी आगे से आपको कोई धोखाधड़ी का शिकार न बना सके।

फर्जी Aadhaar Card की पहचान कैसे करें?

  • यदि कोई अपनी पहचान के लिए आपको आधार कार्ड देता है, लेकिन आपको उन पर व उनके डॉक्यूमेंट्स पर शक हो तो सबसे पहले आधार कार्ड पर मौजूद QR कोड को स्कैन कर लें। अगर क्यूआर कोड स्कैन नहीं होता, तो समझ जाएं कि वो फर्जी आधार कार्ड है जिसे एआई से जनरेट किया हो सकता है।
  • इसके अलावा, आधार कार्ड की सच्चाई जानने के लिए आप ऑफिशियल UIDAI की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको आधार कार्ड नंबर डालना होगा। नंबर यदि असली होगा, तो वो साइट पर वेरिफाइ हो जाएगा।

फर्जी Pan Card की पहचान कैसे करें?

  • फर्जी पैन कार्ड की पहचान के लिए आपको सबसे पहले कार्ड पर लिखे अल्फान्यूमेरिक कोड को देखना होगा। यह कोड आप आयकर विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
  • AI से बने दस्तावेजों में अक्सर स्पेलिंग मिस्टेक व अन्य प्रकार की गड़बड़ होती है। अगर आप पैन कार्ड को गौर से देखें, तो आपको गलतियां पकड़ में आ सकती है और आप पहचान कर सकते हैं कि पैन कार्ड फेक है।