Published By: Manisha | Published: Apr 27, 2026, 03:15 PM (IST)
Fake Aadhaar-PAN Scam: डिजिटल दौर में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल काफी आम हो गया है। लोग सिर्फ अपने सवालों के जवाब पाने के लिए ही नहीं बल्कि अपने कई कामों को पूरा करने के लिए एआई का इस्तेमाल जमकर कर रहे हैं। इतना ही नहीं ठग अब एआई के जरिए धोखाधड़ी व लोगों को ठगने का काम भी करने लगे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि लोग अब एआई के जरिए फर्जी सरकारी दस्तावेज बनवा रहें हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट व वोटर आईडी कार्ड आदि शामिल है। रिपोर्ट्स की मानें, तो स्कैमर्स ChatGPT Image 2.0 का इस्तेमाल करके इस तरह के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवा रहे हैं, जो कि देखने में हूबहू ऑरिजनल डॉक्यूमेंट्स जैसे लगते हैं। और पढें: OpenAI GPT-5.5: ये मॉडल क्यों खास है, बकी AI Tools से कैसे बेहतर है और क्या है कीमत, जानें सब कुछ
पॉपुलर माइक्रोब्लॉगिंग साइट X पर एक यूजर ने ChatGPT की मदद से ऐसी ही फेक आधार कार्ड व पैन कार्ड बनवाएं हैं, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने बताया कि कैसे ChatGPT आसानी से आधार कार्ड व पैन कार्ड जनरेट करके दे रहा है, जो कि सच में एक बेहद ही गंभीर सिक्योरिटी रिस्क है। और पढें: ChatGPT से ऐसे ढूंढें सबसे सस्ती फ्लाइट, AI से ट्रैवल प्लानिंग हुई सुपर आसान
ChatGPT is generating fake Aadhaar and PAN cards instantly, which is a serious security risk. और पढें: अब बिना OTP मिलेगा Aadhaar Card, आय ये नया तरीका, जानें क्या करना होगा
This is why AI should be regulated to a certain extent.@sama @OpenAI pic.twitter.com/4bsKWEkJGr
— Yaswanth Sai Palaghat (@yaswanthtweet) April 4, 2025
इस तरह के फर्जी दस्तावेजों से डिजिटल धोखाधड़ व फ्रॉड के केसों में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा, यदि आप किराएदार हैं और किसी को अपना घर किराए पर रहने के लिए दे रहे हैं… तो भी आपको सतर्क हो जाना चाहिए। लोग इस तरह से फर्जी आधार कार्ड बनवा कर आपको धोखा दे सकते हैं। अगर आप इस तरह की धोखाधड़ी से बचकर रहना चाहते हैं, तो आपको असली व नकली आधार कार्ड में अंतर पता होना चाहिए ताकी आगे से आपको कोई धोखाधड़ी का शिकार न बना सके।
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