POCO C81 और C81x की सेल आज, इन फोन से मिलेगी जोरदार टक्कर

Edited By: Ajay Verma | Published By: Ajay Verma | Published: Apr 27, 2026, 09:27 AM (IST)
POCO C81 और POCO C81x 5G कंपनी के लेटेस्ट स्मार्टफोन हैं। इन दोनों डिवाइस को भारतीय बाजार में हाल ही में लॉन्च किया गया है। इनमें 6300mAh की दमदार बैटरी दी गई है। इसके साथ 120Hz तक का रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसके साथ 64GB तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे एसडी कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। आज पोको के दोनों डिवाइस की पहली सेल है। आइए जानते हैं फोन की कीमत और उन पर मिलने वाली डील। और पढें: POCO C81 और C81x दमदार बैटरी के साथ भारत में लॉन्च, कीमत 11,000 से कम
|Feature
|POCO C81
|POCO C81X
|Display
|6.88″ HD+ IPS
|6.9″ HD+ IPS LCD
|Refresh Rate
|120Hz
|120Hz
|Processor
|UNISOC T7250
|UNISOC T7250
|RAM/Storage
|4GB / 64GB
|4GB / 64GB
|Camera (Rear/Front)
|13MP / 8MP
|13MP / 8MP
|Battery
|6300mAh
|5200mAh
|Charging
|15W
|15W
पोको सी81 में 6.88 इंच का एचडी प्लस आईपीएस डिस्प्ले दिया है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और टच सैम्पलिंग रेट 240 हर्ट्ज है सी81एक्स में 6.9 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी स्क्रीन मिलती है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। दोनों के डिस्प्ले को TÜV Rheinland Low Blue Light का सर्टिफिकेशन मिला है। और पढें: Poco C81 और C81x इस तारीख को होंगे लॉन्च, मिल सकते हैं ये फीचर्स
इन दोनों स्मार्टफोन में स्मूथ फंक्शनिंग के लिए UNISOC T7250 12nm ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और Mali-G57 MP1 GPU दिया गया है। इसके साथ हैंडसेट्स में 4GB LPDDR4X रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। इसे 2 टीबी तक एसडी कार्ड का इस्तेमाल करके एक्सपेंड किया जा सकता है। और पढें: Top 5 Camera Mobiles under 10000: फोटोग्राफी के लिए बेस्ट रहेंगे ये फोन, दाम 10 हजार से भी है कम
वीडियो और फोटो के लिए मोबाइल फोन्स में 13MP का बैक और 8MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इनका अपर्चर f/2.2 और f/2.0 है। इनमें पोट्रेट, नाइट, फोटो, स्लो-मोशन और टाइम-लैप्स जैसे फीचर्स मिलते हैं।
पोको सी81 में सीमलेस वर्किंग के लिए 6300mAh बैटरी की दी गई है, जबकि सी81एक्स में 5200mAh की बैटरी मिलती है। इन दोनों को 15 वॉट फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिला है। इसके अलावा, दोनों डिवाइस में वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
पोको सी81 और सी81एक्स की बिक्री Flipkart पर दोपहर 12 बजे से लाइव होने वाली है। सी81 की कीमत 10,999 रुपये है। सी81एक्स 9,999 रुपये में मिल रहा है। इन पर 500 रुपये का डिस्काउंट और 352 रुपये तक की ईएमआई मिल रही है।
खबर में ऊपर बताए गए पोको सी81 स्मार्टफोन को हाल ही में भारतीय बाजार में उतारा गया है, लेकिन मार्केट में कई मोबाइल फोन हैं, जिनसे पोको के फोन्स को कड़ी टक्कर मिल सकती हैं। हम आपको यहां उन ही फोन के बारे में बताने जा रहे हैं।
रेडमी ए7 5जी को कुछ दिन पहले ही बाजार में उतारा गया था। इस स्मार्टफोन के 4GB+64GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत 10,499 रुपये है। यह पोको सी81 से सस्ता है। इसमें 6.88 इंच का एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ UNISOC T7250 12nm चिपसेट और 64 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह फोन Android 15 पर आधारित Xiaomi HyperOS 2 पर काम करता है। इसकी बैटरी 5200mAh से लैस है, जिसे फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है।
एआई प्लस नोवा को सी81 की टक्कर में लाया गया है। इस फोन का प्राइस 10,999 रुपये है। इस डिवाइस में 6.74 इंच का एचडी प्लस एलसीडी डिस्प्ले दिया गया है। इसका रेजलूशन 720 x 1600 पिक्सल है। इसमें 50MP का कैमरा दिया गया है, जबकि फ्रंट में 8MP का कैमरा मिलता है। यह Android 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है।
इस फोन में 6000mAh की बैटरी दी गई है। इसे 18 वॉट फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें Unisoc T8200 प्रोसेसर दिया है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए 5जी, सिम कार्ड स्लॉट, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।
मोटोरोला का यह स्मार्टफोन पोको सी81 से सस्ता है। इस फोन की कीमत 9,999 रुपये रखी गई है। फीचर्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में 6.88 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले मिलता है। इसमें MediaTek Helio G81-Ultra प्रोसेसर और 50MP का रियर कैमरा मिलता है।
इस डिवाइस में 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 7000mAh की बैटरी मिलती है। इसमें कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स दिए गए हैं।
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