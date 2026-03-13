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Window AC Under 35000 on Amazon: 35 हजार से कम में घर लाएं विंडो एसी, मिनटों में ठंडा हो जाएगा आपका कमरा

Window AC Under 35000 on Amazon: अमेजन इंडिया पर इस समय कई विंडो एसी मिल रहे हैं, जिन्हें 35 हजार से कम में खरीदा जा सकता है। इनके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे आर्टिकल पढ़ें।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 13, 2026, 12:18 PM (IST)

Voltas 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC
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Window AC Under 35000 on Amazon: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अधिकतर शहरों में तेज गर्मी ने लोगों परेशान करना शुरू कर दिया है। इस वजह से बाजार में एसी का मांग बढ़ने लगी है। ऐसे में अगर आपने अपने लिए एसी खरीदने का मन बना लिया है, तो यह खबर आपके मतलब की है। हम आपको यहां 35000 से कम में आने वाले चुनिंदा विंडो एसी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन से खरीद सकते हैं। इससे आपके जेब पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ेगी और कूलिंग भी बेहतर मिलेगी। news और पढें: 40,000 रुपए से कम में मिलने वाले बेस्ट Window AC, मिलेगी जबरदस्त कूलिंग

Voltas 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC

Voltas का यह विंडो एसी LED टेम्परेचर डिस्प्ले और कम नॉइस के साथ आता है। इसमें कॉपर का कंडेनसर दिया गया है, जिससे कूलिंग बेहतर होती है और रस्ट भी नहीं लगती है। यह मिड साइज के रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इस पर 5 साल की वारंटी दी जा रही है। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 1000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस पर 1,075 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। news और पढें: Amazon Great Indian Festival Sale: मेगा सेल में धड़ाम गिरी टॉप 5 AC ब्रांड्स की कीमत, आधे दाम में ले आएं घर

Blue Star 1.5 Ton 3 Star Fixed Speed Window AC

Blue Star के एसी को मिड साइज रूम के लिए तैयार किया गया है। इस एसी को 3 स्टार रेटिंग दी गई है। इसका कंडेनसर कॉपर का है। इसमें Turbo Cooling, 2D Swing, एयर फ्लो डायरेक्शनल कंट्रोल और Comfort Sleep जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसकी साउंड भी न के बराबर है। यह तेज गर्मी में बेहतर कूलिंग करने में सक्षम है। इसे अमेजन इंडिया से 32,700 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस पर कैशबैक और 1,150 रुपये की ईएमआई दी जा रही है।

Carrier 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC

Carrier का यह विंडो एसी मिड साइज रूम के लिए एकदम परफेक्ट है। इस एसी को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। इसका मतलब है कि यह बिजली की बचत करता है। इसमें 2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल दिया गया है। इसकी खूबी है कि यह 52°C तापमान में भी कूलिंग करता है। इसमें डस्ट फिल्टर, ऑटो ऑन-ऑफ और Energy सेवर मोड मिलता है। इस पर 1 साल की वारंटी और कंप्रेशर पर 10 साल की वारंटी दी जा रही है। इसकी कीमत 34,990 रुपये है। इस पर 1,230 रुपये की ईएमआई और 1000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट मिल रहा है।

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