Instagram में जल्द यूजर्स को Artificial Intelligence (AI) फीचर देखने को मिलेगा। लेटेस्ट लीक रिपोर्ट के अनुसार, Meta के स्वामित्व वाला शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म AI Message-Writing फीचर पर काम कर रहा है। यह फीचर यूजर्स को इंस्टाग्राम डायरेक्ट मैसेज (DM) में अपने द्वारा लिखे हुए मैसेज को फिर से लिखने की सुविधा देगा। साथ ही, व्याख्या करने और स्टाइलिस्टिक चैंज करने की सुविधा मिलेगी। आइये, डिटेल में जानते हैं।

लोकप्रिय मोबाइल डेवलपर Alessandro Paluzzi ने अपने ऑफिशियल एक्स (ट्विटर) अकाउंट से ट्वीट करके बताया है कि Instagram एक ऐसे मैसेज पर काम कर रहा है, जो AI के जरिए मैसेज लिखने की सुविधा देगा। साथ ही, उन्होंने ट्वीट में एक स्क्रीनशॉट भी लागाया है। इसमें मैसेज के साथ Write With AI का ऑप्शन दिख रहा है। टेक्स्ट बार में मैसेज लिखने के बाद उस पर क्लिक करने से यूजर्स को Cut, Copy और Share ऑप्शन के साथ Write With AI का ऑप्शन भी मिल रहा है।

इसकी कार्यक्षमता पर एक अन्य यूजर के सवाल का जबाव देते हुए Paluzzi ने कहा है कि यह संभवतः आपके मैसेज को विभिन्न स्टाइल में व्याख्या करेगा। जैसे कि Google का मैजिक कंपोज काम करता है।

#Instagram is working on the ability to write a message with #AI 👀 pic.twitter.com/7twsFy7UxI

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 8, 2024