Google Bard का नाम अब Gemini, लॉन्च हुआ ऐप और एडवांस्ड वर्जन

Google Bard का नाम अब बदलकर Gimini हो गया है। गूगल ने ऑफिशियल अपने AI चैटबॉट Bard को Gemini में रीब्रांड करने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, कंपनी अब Gemini के लिए एक ऐप भी लेकर लाया है। यह एंड्रॉयड और iOS दोनों डिवाइस के लिए उपलब्ध है। इसके अलावा, गूगल ने चैटबॉट Gemini का एक नया एडवांस्ड वर्जन Gemini Advanced भी लॉन्च किया है। यह Google के नए Ultra 1.0 LLM के साथ आता है।

बता दें कि Google ने पिछले साल दिसंबर में अपने नैनो, प्रो और अल्ट्रा वेरिएंट के साथ Gemini AI मॉडल पेश किया था। हालांकि, अल्ट्रा को अब तक बंद कर दिया गया था। इसने अपने अधिक एडवांस्ड AI मॉडल के रूप में PaLM 2 LLM की जगह ले ली है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

Google पिछले काफी महीने से Google Bard को रीब्रांड करने की योजना बना रहा था। डेवलपर डायलन रसेल ने एक्स (ट्विटर) पर इस चेंजलॉग के संबंधित में कई लीक शेयर की थी।

