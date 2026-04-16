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WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा

WhatsApp जल्द ही एक नया शानदार फीचर ला सकता है, जो यूजर्स को स्पैम और बेकार मैसेज से राहत देगा। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फीचर की मदद से बिजनेस और पर्सनल चैट्स अलग-अलग दिखेंगी। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 16, 2026, 07:09 PM (IST)

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WhatsApp जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक नया और काम का फीचर ला सकता है, जो स्पैम और बेकार के मैसेज से छुटकारा दिलाने में मदद करेगा। आजकल नोटिफिकेशन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन कई बार यही नोटिफिकेशन परेशान करने लगते हैं, खासकर तब, जब बार-बार आने वाले प्रमोशनल मैसेज आपके जरूरी चैट्स को छुपा देते हैं। इसी समस्या को हल करने के लिए WhatsApp एक नए ‘Business Chat Filters’ फीचर पर काम कर रहा है, जो यूजर्स को अपने चैट्स को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करने का ऑप्शन देगा। news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है नया CarPlay App, जानिए क्या मिलेंगे फीचर्स

यह नया फीचर खासतौर पर Android यूजर्स के लिए तैयार हो रहा

रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया फीचर खासतौर पर Android यूजर्स के लिए तैयार किया जा रहा है। WABetaInfo के अनुसार, कंपनी एक ऐसी सुविधा डेवलप कर रही है जो बिजनेस अकाउंट्स से आने वाले मैसेज को अपने आप अलग सेक्शन में डाल देगी। इसका मतलब है कि जो मैसेज कंपनियों या ब्रांड्स से आते हैं, जैसे ऑफर, अपडेट या प्रमोशनल नोटिफिकेशन, वे अब आपकी पर्सनल चैट्स के साथ मिक्स नहीं होंगे। इससे यूजर्स अपने जरूरी और निजी बातचीत पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे और अनावश्यक मैसेज से परेशान नहीं होंगे। news और पढें: WhatsApp में आया सबसे बड़ा अपडेट, अब iPhone और Android यूजर्स को मिलेंगे भर-भर के फीचर्स

इस फीचर की खास बात

इस फीचर की खास बात यह है कि यह कुछ समय के बाद अपने आप काम करेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बिजनेस चैट्स को लगभग 24 घंटे बाद मुख्य इनबॉक्स से हटाकर एक अलग सेक्शन में शिफ्ट किया जा सकता है। इससे आपका चैट लिस्ट साफ-सुथरा और व्यवस्थित बना रहेगा, हालांकि यह फीचर अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और अभी तक बीटा यूजर्स के लिए भी उपलब्ध नहीं हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले अपडेट्स में इसे धीरे-धीरे सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा। यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद होगा, जिन्हें रोजाना कई मार्केटिंग या ऑटोमेटेड मैसेज मिलते हैं। news और पढें: WhatsApp जल्द ला रहा है ये कमाल का फीचर, 15 मिनट में अपने आप डिलीट होंगे मैसेज

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बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स

WhatsApp लगातार अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है, हाल ही में कंपनी ने यूजरनेम फीचर पर भी काम शुरू किया है, जिससे लोग बिना अपना मोबाइल नंबर शेयर किए एक-दूसरे से जुड़ सकेंगे। इसके अलावा वॉइस और वीडियो कॉल के लिए नॉइज कैंसलेशन फीचर भी टेस्ट किया जा रहा है, जो आसपास के शोर को कम करके आपकी आवाज को साफ तरीके से सामने वाले तक पहुंचाएगा। इन सभी अपडेट्स का मकसद यूजर्स को एक सुरक्षित, आसान और बेहतर अनुभव देना है, ताकि वे बिना किसी परेशानी के अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रह सकें।