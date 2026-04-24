ChatGPT से ऐसे ढूंढें सबसे सस्ती फ्लाइट, AI से ट्रैवल प्लानिंग हुई सुपर आसान

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 24, 2026, 11:57 AM (IST)
आज के समय में ट्रैवल प्लान बनाना पहले से काफी आसान हो गया है और इसमें AI की बड़ी भूमिका है। इसी दिशा में Skyscanner ने ChatGPT के साथ मिलकर एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब सीधे ChatGPT के अंदर ही फ्लाइट्स सर्च कर सकते हैं, उनकी कीमतों की तुलना कर सकते हैं और सबसे सस्ती टिकट आसानी से ढूंढ सकते हैं, पहले जहां लोगों को अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स पर जाकर टिकट देखनी पड़ती थी, अब यह पूरा काम एक ही जगह पर संभव हो गया है।
इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समय की बचत करता है और यूजर्स को रियल टाइम जानकारी देता है। पहले लोगों को कई वेबसाइट खोलकर अलग-अलग कीमतें चेक करनी पड़ती थीं, लेकिन अब सब कुछ एक चैट में मिल जाता है। इसके अलावा अगर यूजर अपने सर्च में बदलाव करना चाहता है, तो उसे फिर से नया चैट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, वह पहले वाले चैट में ही अपनी डिटेल बदल सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाती है, साथ ही यह सिस्टम लगातार अपडेटेड कीमतें दिखाता है क्योंकि यह कई एयरलाइंस के लाइव डेटा से जुड़ा होता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, Skyscanner और ChatGPT का यह इंटीग्रेशन आने वाले समय में, सिर्फ फ्लाइट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल और कार रेंटल जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। इससे न केवल ट्रैवल प्लानिंग आसान होगी, बल्कि पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि यूजर अलग-अलग ऑप्शन्स की तुलना करके सबसे सस्ता और बेहतर ऑप्शन चुन सकेगा। आने वाले समय में ऐसे AI टूल्स ट्रैवल इंडस्ट्री को और भी बेहतर बना सकते हैं।
जी हां, इसके लिए Skyscanner App को ChatGPT के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप फ्लाइट सर्च कर पाते हैं।
जी हां, यह सिस्टम एयरलाइंस और ट्रैवल डेटा से जुड़ा होता है, इसलिए आपको अपडेटेड कीमतें मिलती हैं।
अभी ये सुविधा सिर्फ फ्लाइट्स के लिए है, लेकिन आने वाले समय में होटल और कार रेंटल जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।
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