ChatGPT से ऐसे ढूंढें सबसे सस्ती फ्लाइट, AI से ट्रैवल प्लानिंग हुई सुपर आसान

आज के समय में ट्रैवल प्लान बनाना पहले से काफी आसान हो गया है और इसमें AI की बड़ी भूमिका है। इसी दिशा में Skyscanner ने ChatGPT के साथ मिलकर एक नया फीचर पेश किया है, जिसकी मदद से यूजर्स अब सीधे ChatGPT के अंदर ही फ्लाइट्स सर्च कर सकते हैं, उनकी कीमतों की तुलना कर सकते हैं और सबसे सस्ती टिकट आसानी से ढूंढ सकते हैं, पहले जहां लोगों को अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स पर जाकर टिकट देखनी पड़ती थी, अब यह पूरा काम एक ही जगह पर संभव हो गया है।

ChatGPT में Skyscanner का इस्तेमाल करके फ्लाइट कैसे खोजें?

सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में ChatGPT ऐप या वेबसाइट खोलें और उसमें लॉगिन करें।

ऊपर बाईं तरफ दिए गए Menu बटन पर क्लिक करें और ‘Apps’ ऑप्शन चुनें। अगर Menu नहीं दिख रहा है तो ‘More’ पर क्लिक करें।

अब Skyscanner App को ChatGPT के साथ कनेक्ट करें। यह ऐप फ्लाइट की कीमतें Compare करने में मदद करता है।

नया चैट शुरू करके कमांड लिखें ‘@skyscanner दिल्ली से अमेरिका के लिए नवंबर में सबसे सस्ती फ्लाइट दिखाओ’

इसके बाद ChatGPT सीधे लाइव डेटा के आधार पर फ्लाइट ऑप्शन दिखाएगा। इसमें अलग-अलग एयरलाइंस, उनकी कीमतें, यात्रा का समय और बाकी जानकारी एक ही जगह मिल जाएगी।

इस नए फीचर से यूजर्स को क्या-क्या फायदे मिलेंगे?

इस फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह समय की बचत करता है और यूजर्स को रियल टाइम जानकारी देता है। पहले लोगों को कई वेबसाइट खोलकर अलग-अलग कीमतें चेक करनी पड़ती थीं, लेकिन अब सब कुछ एक चैट में मिल जाता है। इसके अलावा अगर यूजर अपने सर्च में बदलाव करना चाहता है, तो उसे फिर से नया चैट ओपन करने की जरूरत नहीं होती, वह पहले वाले चैट में ही अपनी डिटेल बदल सकता है। इससे पूरी प्रक्रिया काफी आसान और तेज हो जाती है, साथ ही यह सिस्टम लगातार अपडेटेड कीमतें दिखाता है क्योंकि यह कई एयरलाइंस के लाइव डेटा से जुड़ा होता है।

यह फीचर सिर्फ फ्लाइट्स तक सीमित है या और भी कुछ कर सकता है?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Skyscanner और ChatGPT का यह इंटीग्रेशन आने वाले समय में, सिर्फ फ्लाइट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि होटल और कार रेंटल जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं। इससे न केवल ट्रैवल प्लानिंग आसान होगी, बल्कि पैसे बचाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि यूजर अलग-अलग ऑप्शन्स की तुलना करके सबसे सस्ता और बेहतर ऑप्शन चुन सकेगा। आने वाले समय में ऐसे AI टूल्स ट्रैवल इंडस्ट्री को और भी बेहतर बना सकते हैं।

FAQ

क्या इसके लिए कोई अलग ऐप डाउनलोड करना जरूरी है?

जी हां, इसके लिए Skyscanner App को ChatGPT के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, तभी आप फ्लाइट सर्च कर पाते हैं।

क्या यह रियल टाइम (live) कीमतें दिखाता है?

जी हां, यह सिस्टम एयरलाइंस और ट्रैवल डेटा से जुड़ा होता है, इसलिए आपको अपडेटेड कीमतें मिलती हैं।

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क्या यह सिर्फ फ्लाइट्स के लिए है या होटल भी मिलेंगे?

अभी ये सुविधा सिर्फ फ्लाइट्स के लिए है, लेकिन आने वाले समय में होटल और कार रेंटल जैसी सुविधाएं भी शामिल हो सकती हैं।