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Asus ExpertBook Ultra के साथ ExpertBook P3 और P5 सीरीज से उठा पर्दा, जानें कीमत

Asus ExpertBook Ultra लैपटॉप से पर्दा उठा दिया गया है। इसके साथ ExpertBook P3 और P5 सीरीज को भी पेश किया गया है। इन सभी में दमदार बैटरी से लेकर Copilot+ तक मिलता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 23, 2026, 10:05 AM (IST)

Asus ExpertBook Ultra
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Asus ने इंडियन मार्केट में बढ़ते कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखकर Asus ExpertBook Ultra को लॉन्च किया है। इसके साथ ExpertBook P3 और P5 लाइनअप को पेश किया गया है। इन सभी को खासतौर पर बिजनेस यूजर्स के लिए लाया गया है। इनमें OLED स्क्रीन, AI टेक्नोलॉजी से लैस Copilot+ और इंटेल की चिप दी गई हैं। इनके साथ लेटेस्ट लैपटॉप्स में लंबा चलने वाली बैटरी भी मिलती हैं। आइए जानते हैं आसुस लैपटॉप के फीचर्स और कीमत… news और पढें: Asus Zenbook और Vivobook सीरीज के लेटेस्ट लैपटॉप भारत में लॉन्च, जानें कीमत

Asus ExpertBook Ultra

आसुस एक्सपर्टबुक अल्ट्रा में 14 इंच का WQXGA+ OLED टच सपोर्टेड डिस्प्ले है। इसका रेजलूशन 2880 x 1800 पिक्सल, पीक ब्राइटनेस 1400 निट्स और 100 प्रतिशत डीसीआई-पी3 कलर गेमट है। इस पर प्रोटेक्शन के लिए Corning Gorilla Glass Victus लगा है। पावर व परफॉर्मेंस के लिए लैपटॉप में Intel Core Ultra Series 3 प्रोसेसर, Intel Arc B390, 64 जीबी रैम और 2TB इंटरनल स्टोरेज दी गई है। यह विंडोज 11 प्रो ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। news और पढें: Amazon Gaming Fest: गेमिंग लैपटॉप की कीमतें हुई धड़ाम, सेल के दौरान 70 प्रतिशत तक का Discount

वीडियो कॉलिंग के लिए इस लैपटॉप में 1080p FHD IR वेबकैम दिया गया है, जो प्राइवेसी शटर से लैस है। शानदार साउंड के लिए 6 स्पीकर का सेटअप मिलता है। ये सभी Dolby Atmos के साथ आते हैं। कनेक्टिविटी के लिए वाई-फाई 7, ब्लूटूथ, थंडरबोल्ट 4, यूएसबी टाईप-ए, एचडीएमआई और 3.5एमएम ऑडियो जैक दिया गया है। news और पढें: Asus ने भारत में लॉन्च किए तीन शानदार लैपटॉप, जानें कीमत से लेकर ऑफर तक सबकुछ

इस लैपटॉप में 70Wh की बैटरी लगी है। इसे 90W चार्जिंग का साथ मिला है। इसको MIL-STD-810H का सर्टिफिकेशन दिया गया है। इसका मतलब है कि इसकी बॉडी बहुत मजबूत है। इसकी डायमेंशन 310.9 × 212.8 × 10.9–16.4 mm है।

Asus ExpertBook P3 और ExpertBook P5

एक्सपर्टबुक पी3 और पी5 सीरीज में 14 इंच व 16 इंच की स्क्रीन दी गई है। यह एंटी-ग्लेयर है। इनका स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो बहुत ज्यादा है। पी3 सीरीज में आने वाले लैपटॉप में Intel Core Ultra 5 और Ultra 7 H सीरीज का प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ Intel Arc ग्राफिक कार्ड मिलता है।

पी5 सीरीज में Core Ultra 7 356H चिप दी गई है। इसके साथ 32 जीबी व इससे अधिक रैम और 1टीबी तक स्टोरेज दी गई है। इस लाइनअप के लैपटॉप में Copilot+ मिलता है। ये सभी लैपटॉप विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं।

कितनी है Asus के नए लैपटॉप की कीमत ?

कंपनी के मुताबिक, Asus ExpertBook Ultra की कीमत 2,39,990 रुपये है। इस दाम में Intel Core Ultra X7 Series 3 वेरिएंट मिलता है। यह Morn Grey और Jet Fog कलर ऑप्शन में अवेलेबल है। वहीं, ExpertBook P3 सीरीज की कीमत 94,990 रुपये से शुरू होती है, जबकि ExpertBook P5 सीरीज के लैपटॉप को 2,14,990 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है।

आसुस का एक्सपर्टबुक अल्ट्रा ऑनलाइन वेबसाइट Flipkart पर लिस्ट है। इसकी प्री-बुकिंग लाइव हो चुकी है। इस पर 20,000 रुपये तक का बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस मिलेगा। साथ ही, 24 महीने की नो-कॉस्ट EMI भी मिलेगी।

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Asus ExpertBook P3 सीरीज की बात करें, तो यह 6000 रुपये के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध है। एक्सपर्टबुक पी5 को जल्द बिक्री के लिए शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल कराया जाएगा।