क्या आपके फोन में भी है Virtual RAM फीचर? जानिए इसके फायदें और नुकसान

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 23, 2026, 12:23 PM (IST)
स्मार्टफोन यूजर्स के बीच इन दिनों RAM एक्सपैंशन (Virtual RAM) फीचर काफी चर्चा में है। आजकल कई कंपनियां जैसे Samsung, Xiaomi और Realme अपने डिवाइस में यह फीचर दे रही हैं, जिससे फोन की परफॉर्मेंस बेहतर करने का दावा किया जाता है। आसान भाषा में समझें तो यह फीचर फोन की इंटरनल स्टोरेज के एक हिस्से को वर्चुअल RAM में बदल देता है। जब फोन की असली RAM फुल हो जाती है, तब यह एक्स्ट्रा स्पेस देकर ऐप्स को स्मूद तरीके से चलाने में मदद करता है। खासकर बजट और मिड-रेंज स्मार्टफोन में यह फीचर ज्यादा देखने को मिलता है।
RAM एक्सपैंशन का सबसे बड़ा फायदा मल्टीटास्किंग में देखने को मिलता है। अगर आप एक साथ कई ऐप्स इस्तेमाल करते हैं या बार-बार ऐप्स के बीच स्विच करते हैं, तो यह फीचर आपके काम को थोड़ा आसान बना देता है। 4GB या 6GB RAM वाले फोन में यह फीचर ज्यादा काम का साबित होता है, क्योंकि इसमें ऐप्स जल्दी बंद होने की समस्या कम हो जाती है। इससे यूजर को फोन थोड़ा स्मूद और तेज महसूस होता है। आम इस्तेमाल जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखना या हल्की-फुल्की ऐप्स के लिए यह फीचर मददगार साबित हो सकता है।
लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टेक एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल RAM असली RAM जितनी तेज नहीं होती, क्योंकि यह स्टोरेज पर आधारित होती है और स्टोरेज की स्पीड RAM से काफी कम होती है। ऐसे में अगर आप हाई-परफॉर्मेंस काम जैसे गेमिंग, वीडियो एडिटिंग या हेवी ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो RAM एक्सपैंशन फीचर फायदा देने के बजाय फोन को स्लो भी कर सकता है। यानी यह फीचर हर स्थिति में परफेक्ट नहीं है।
इसके अलावा RAM एक्सपैंशन ऑन रखने से फोन की इंटरनल स्टोरेज पर लगातार दबाव बना रहता है, जिससे लंबे समय में स्टोरेज की लाइफ पर असर पड़ सकता है। साथ ही कुछ मामलों में बैटरी कंजप्शन भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर आपके फोन में पहले से ही 8GB या उससे ज्यादा RAM है, तो इस फीचर को ऑन रखने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, वहीं कम RAM वाले यूजर्स जरूरत पड़ने पर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर RAM एक्सपैंशन फीचर यूजफुल है, लेकिन इसे हमेशा ऑन रखना जरूरी नहीं है, इसे अपने इस्तेमाल के हिसाब से ही ऑन या ऑफ करना ज्यादा बेहतर रहेगा।
Virtual RAM एक ऐसा फीचर है जिसमें फोन की इंटरनल स्टोरेज का कुछ हिस्सा RAM की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फोन में ज्यादा ऐप्स एक साथ चल सकें।
थोड़ा-बहुत हां, लेकिन पूरी तरह नहीं। यह फीचर सिर्फ मल्टीटास्किंग में मदद करता है, असली RAM जितनी स्पीड नहीं देता।
जिनके फोन में 4GB या 6GB RAM है, उनके लिए यह फीचर ज्यादा काम का है। इससे ऐप्स जल्दी बंद नहीं होते और फोन थोड़ा स्मूद लगता है।
हां, अगर आप हेवी गेमिंग या वीडियो एडिटिंग करते हैं तो यह फीचर फोन को स्लो कर सकता है, क्योंकि स्टोरेज की स्पीड RAM से कम होती है।
नहीं, अगर आपके फोन में पहले से 8GB या ज्यादा RAM है तो इसे ON रखना जरूरी नहीं है। जरूरत के हिसाब से ON/OFF करना ही बेहतर होता है।
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