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OpenAI GPT-5.5: ये मॉडल क्यों खास है, बकी AI Tools से कैसे बेहतर है और क्या है कीमत, जानें सब कुछ

OpenAI का नया GPT-5.5 एक स्मार्ट AI टूल है जो आपके काम को आसान बना देता है। यह जल्दी समझ जाता है कि आपको क्या चाहिए और बार-बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। लिखने, पढ़ने या कोडिंग जैसे काम यह तेजी से और बेहतर तरीके से कर सकता है। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 24, 2026, 01:04 PM (IST)

OpenAI GPT-5.5

photo icon OpenAI introduces GPT-5.5 with improved task handling and coding performance.

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OpenAI ने अपना नया AI मॉडल GPT-5.5 रिलीज किया है। इस बार कंपनी का ध्यान सिर्फ नए फीचर्स जोड़ने पर नहीं, बल्कि AI के काम करने के तरीके को आसान बनाने पर रहा है। कंपनी का कहना है कि यह मॉडल पहले से ज्यादा समझदार है और जल्दी समझ जाता है कि यूजर क्या चाहता है, यानी अब आपको बार-बार छोटे-छोटे निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कुछ लिख रहे हैं, डेटा पर काम कर रहे हैं या कोड ठीक कर रहे हैं, तो GPT-5.5 खुद ही आगे बढ़कर काम पूरा करने की कोशिश करता है। news और पढें: Google Workspace में आए ये कमाल के AI फीचर्स, भर-भर के मिलेंगे यूजर्स को फायदे

GPT-5.5 में क्या नए बदलाव किए गए हैं और यह क्यों खास है?

इस नए मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव इसका लंबे और थोड़े मुश्किल टास्क को संभालने का तरीका है, पहले आपको हर स्टेप पर AI को समझाना पड़ता था, लेकिन अब आप सिर्फ एक बड़ा निर्देश दे सकते हैं और GPT-5.5 खुद ही आगे का काम समझने की कोशिश करेगा। कंपनी के अनुसार, यह मॉडल पुराने GPT-5.4 से कम टोकन (यानी कम डेटा/खर्च) इस्तेमाल करता है। इसका मतलब है कि आपको बार-बार दोबारा पूछने की जरूरत कम पड़ेगी और पैसे भी बचेंगे। इसके साथ ही इसकी स्पीड भी लगभग पहले जैसी ही रखी गई है, जिससे काम जल्दी और स्मूथ तरीके से हो सके। news और पढें: Anthropic का नया AI मॉडल लॉन्च, जानें क्या है Claude Opus 4.7 और क्यों है खास?

पुराने मॉडल और बाकी AI Tools से GPT-5.5 कितना बेहतर है?

फीचर GPT-5.4 GPT-5.5
लंबे काम (Long Tasks) जल्दी भूल सकता है, बार-बार गाइड करना पड़ता है लंबे और मुश्किल काम खुद संभाल लेता है
Context (याद रखने की क्षमता) कम समय तक याद रखता है ज्यादा देर तक चीजें याद रखता है
यूजर की जरूरत समझना हर स्टेप पर बताना पड़ता है एक बार में समझकर आगे काम करता है
कोडिंग और रिसर्च ज्यादा मदद लेनी पड़ती है खुद स्टेप्स ले सकता है, गलती सुधार सकता है
टोकन/खर्च ज्यादा खर्च कम खर्च (कम टोकन)
स्पीड ठीक-ठाक लगभग वही, स्मूथ काम
भरोसेमंद (Stability) ठीक ज्यादा stable और भरोसेमंद

दूसरे AI टूल्स से तुलना

टूल खास बात
Claude Opus 4.7 अच्छा है, लेकिन लंबे कामों में कभी-कभी Consistency कम
Gemini 3.1 Pro powerful है, लेकिन Multi-Step Tasks में उतना Smooth नहीं
GPT-5.5 Long, Multi-Step कामों के लिए ज्यादा Reliable और Stable है

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Artificial Analysis Intelligence Index (Source: OpenAI)

इसे कौन-कौन इस्तेमाल कर सकता है?

OpenAI का नया मॉडल GPT-5.5 धीरे-धीरे उन यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा, जो ChatGPT के Paid Plans जैसे Plus, Pro, Business और Enterprise इस्तेमाल करते हैं। इसका एक खास वर्जन GPT-5.5 Pro भी है, जो ज्यादा Advanced यूजर्स के लिए बनाया गया है। यह मॉडल अब Codex में भी इस्तेमाल हो रहा है, जिससे Coding और Workflow वाले काम और आसान हो जाते हैं। डेवलपर्स के लिए इसका API भी जल्द आने वाला है।

कितनी होगी कीमत?

इसकी कीमत की बात करें तो बेसिक रेट $5 प्रति 10 लाख Input Tokens और $30 प्रति 10 लाख Output Tokens से शुरू होती है और इसमें 10 लाख Tokens तक का बड़ा Context Window मिलता है, यानी यह एक बार में ज्यादा जानकारी समझ सकता है, साथ ही Batch और Flex जैसे सस्ते ऑप्शन भी होंगे, जबकि Priority प्रोसेसिंग महंगी होगी। वहीं GPT-5.5 Pro ज्यादा सटीक (Accurate) रिजल्ट देने के लिए बनाया गया है, जिसकी कीमत और ज्यादा हो सकती है, लगभग $30 प्रति 10 लाख input tokens और $180 प्रति 10 लाख output tokens।

FAQ

GPT-5.5 क्या है और यह क्या करता है?

GPT-5.5 एक एडवांस AI मॉडल है जो लिखने, पढ़ने, कोडिंग और रिसर्च जैसे काम जल्दी और बेहतर तरीके से करता है। यह यूजर की बात जल्दी समझ जाता है और कम निर्देश में ही काम पूरा कर देता है।

GPT-5.5 बाकी AI टूल्स से कैसे बेहतर है?

यह लंबे और मुश्किल कामों को बिना रुके पूरा कर सकता है, ज्यादा समय तक चीजें याद रखता है (Context) और खुद गलतियां पकड़कर सुधार सकता है।

क्या GPT-5.5 फ्री में मिलेगा?

नहीं, यह अभी ChatGPT के Paid Plans (Plus, Pro, Business, Enterprise) यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। फ्री यूजर्स को यह धीरे-धीरे मिल सकता है या लिमिटेड एक्सेस मिल सकता है।

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GPT-5.5 की कीमत कितनी है?

इसकी कीमत $5 प्रति 10 लाख Input Tokens और $30 प्रति 10 लाख Output Tokens से शुरू होती है। वहीं इसका Pro वर्जन ज्यादा महंगा है, लेकिन ज्यादा सटीक और एडवांस रिजल्ट देता है।