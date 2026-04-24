Google Wallet में आया बड़ा बदलाव, पूरे होमपेज से लेकर सर्च सिस्टम तक सब बदल गया

Google Wallet ने अपने Android App में एक बड़ा और नया डिजाइन अपडेट रोलआउट करना शुरू कर दिया है। इस अपडेट का फोकस यूजर्स के ‘Passes’ यानी टिकट, कार्ड और लॉयल्टी कार्ड के अनुभव को और आसान बनाना है, पहले जहां ऐप का होमपेज काफी साधारण था, अब इसे ज्यादा व्यवस्थित लुक दिया गया है, खास बात यह है कि होमपेज के ऊपर वाला हिस्सा, जहां क्रेडिट और डेबिट कार्ड का कैरोसेल दिखता है, उसे पहले जैसा ही रखा गया है, लेकिन इसके नीचे का पूरा सेक्शन बदल दिया गया है। यह बदलाव धीरे-धीरे सभी एंड्रॉयड यूजर्स तक पहुंच रहा है।

इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

नए डिजाइन में सबसे बड़ा बदलाव ‘Passes’ के दिखने के तरीके में किया गया है। अब ‘Passes’ पहले की तरह पूरी स्क्रीन की चौड़ाई में नहीं दिखेंगे। इसकी जगह अब हर लाइन में दो ‘Passes’ दिखाई देंगे, जिससे स्क्रीन ज्यादा व्यवस्थित और साफ लगती है। हर पास को अलग पहचान देने के लिए उसमें थीम आधारित बैकग्राउंड भी जोड़ा गया है, जिससे यूजर्स को अपने कार्ड या टिकट पहचानने में आसानी होगी। इसके अलावा अब यूजर्स किसी भी ‘Pass’ को दबाकर और खींचकर (Drag & Hold) अपनी पसंद के अनुसार क्रम बदल सकते हैं, साथ ही यह भी कंट्रोल किया जा सकता है कि कौन-कौन से ‘Pass’ होमपेज पर दिखें।

इस अपडेट में एक और बड़ा बदलाव App के नीचे दिए गए बटन (Floating Action Button) में किया गया है, पहले जहां नीचे दाईं तरफ एक बड़ा ‘+’ बटन होता था, अब उसे बदलकर एक नया सेंटर में रखा गया स्प्लिट बटन बना दिया गया है। इस नए बटन में ‘+’ ऑप्शन पहले की तरह ही काम करता है और यूजर्स को ‘Add to Wallet’ स्क्रीन पर ले जाता है, जहां वे नए ‘Card’, ‘Pass’ या बाकी चीजें जोड़ सकते हैं। यह बदलाव ऐप को ज्यादा साफ-सुथरा और यूज में आसान बनाने के लिए किया गया है, जिससे यूजर इंटरफेस ज्यादा मॉडर्न लगता है।

नया सर्च फीचर कैसे काम करता है?

इसके अलावा Google Wallet में ‘View more’ नाम का नया ऑप्शन भी जोड़ा गया है, जो यूजर्स को एक नए पेज पर ले जाता है। इस पेज पर यूजर्स अपने वॉलेट में मौजूद ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेथड और लॉयल्टी कार्ड को सर्च कर सकते हैं। यहां एक बड़ा सर्च सिस्टम दिया गया है, जिससे जरूरी जानकारी जल्दी मिल जाती है। इसी पेज पर ‘Transactions’ और ‘Passes’ के अलग-अलग सेक्शन भी दिए गए हैं, जहां हाल के इस्तेमाल किए गए आइटम दिखते हैं, साथ ही ‘Manage passes on home’ ऑप्शन से यूजर्स अपने होमपेज पर दिखने वाले ‘Passes’ को स्टार या हटाकर पूरी तरह कस्टमाइज कर सकते हैं। यह नया अपडेट फिलहाल कुछ चुनिंदा डिवाइस पर दिख रहा है और जल्द ही सभी यूजर्स के लिए जारी किया जाएगा।

FAQ

Google Wallet का नया अपडेट क्या है?

Google Wallet ने Android यूजर्स के लिए नया डिजाइन अपडेट जारी किया है, जिसमें Homepage, Passes, Search System और नीचे का बटन पूरी तरह बदल दिया गया है ताकि ऐप ज्यादा साफ दिखे।

इस अपडेट में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?

सबसे बड़ा बदलाव Passes के डिजाइन में किया गया है। अब एक लाइन में दो Pass दिखेंगे, जिससे स्क्रीन ज्यादा व्यवस्थित लगेगी और हर पास को अलग पहचान देने के लिए नया थीम बैकग्राउंड भी जोड़ा गया है।

क्या अब Passes को कस्टमाइज किया जा सकता है?

जी हां, अब यूजर्स किसी भी Pass को दबाकर और खींचकर (Drag & Hold) उसका क्रम बदल सकते हैं और यह भी तय कर सकते हैं कि कौन सा Pass होमपेज पर दिखेगा या नहीं।

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नया सर्च फीचर क्या काम करता है?

नया सर्च सिस्टम ‘View More’ पेज में दिया गया है, जहां यूजर्स ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेथड और लॉयल्टी कार्ड आसानी से सर्च कर सकते हैं और अपने वॉलेट को जल्दी मैनेज कर सकते हैं।