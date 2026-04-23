comscore
ENG
  • Home
  • Apps
  • Threads Live Chats Feature Users Joins Real Time Discussions On Trending Topics

Threads लेकर आया खास Live Chats फीचर, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर कर सकेंगे चर्चा

Threads Live Chats Feature: थ्रेड्स यूजर्स के लिए खुशखबरी है। Meta ने Live Chats फीचर को रोलआउट कर दिया गया है। इससे प्लेटफॉर्म के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर चर्चा की जा सकेगी।

Published By: Ajay Verma | Published: Apr 23, 2026, 11:38 AM (IST)

untitled (40)

photo icon Audience participation grows with live chats feature

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

Threads Live Chats Feature: टेक कंपनी मेटा ने अपने माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म थ्रेड्स में नया फीचर जोड़ने का ऐलान किया है। यह ‘लाइव चैट्स’ है। इसकी मदद से यूजर्स पब्लिक ग्रुप में शामिल होकर चर्चित विषय पर अपने विचार प्रकट कर सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इस सुविधा को खासतौर पर सभी यूजर्स को एक साथ लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके जरिए वे स्पोर्ट्स, न्यूज और म्यूजिक रिलीज जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बात की जा सकती है। इससे प्लेटफॉर्म पहले की तुलना में अब अधिक इंटरएक्टिव बन जाएगा। news और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा

लाइव चैट्स

कंपनी के अनुसार, Threads का Live Chats फीचर बेहद खास है। यह रेगुलर ग्रुप चैट्स की तरह नहीं है। इसके माध्यम से लाइव इवेंट के दौरान ग्रुप में शामिल होकर बातचीत की जा सकती है। इससे यूजर्स किसी भी टॉपिक पर किए गए पोस्ट को लाइक करने के साथ उस मुद्दे पर बात कर पाएंगे। news और पढें: Apple ला सकता है AI Smart Glasses, फीचर्स और डिजाइन लीक

इस नई सुविधा में लाइव पोल और काउंटडाउन का सपोर्ट दिया गया है। इससे डिस्कशन को इंटरेस्टिंग बनाया जा कता है। इसमें मैच के लाइव स्कोर देखे जा सकते हैं। इसके साथ टाइपिंग इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जिससे पता चल जाता है कि कौन-कौन टाइपिंग कर रहा है। news और पढें: Instagram यूजर्स के लिए आया नया फीचर, पोस्ट पर किए गए कमेंट को कर सकेंगे Edit

चैट में कितने यूजर होंगे शामिल ?

थ्रेड्स के लाइव चैट्स के एक्टिव ग्रुप में एक समय पर 150 यूजर्स जुड़ सकते हैं, जो लिखकर अपनी राय दे सकते हैं। इनके अलावा, जुड़ने वाले यूजर सिर्फ देख सकते हैं कि किस विषय पर बात हो रही है और अपना रिएक्शन दे सकते हैं।

कैसे जुड़े चैट्स से ?

लाइव चैट्स होस्ट करने वाले यूजर की प्रोफाइल के चारों ओर लाल रंग का घेरा दिखाई देगा। इससे पता चल जाएगा कि चैट लाइव है। अन्य यूजर्स उस प्रोफाइल पर टैप करके ग्रुप चैट में जुड़ सकते हैं।

NBA के साथ हुई शुरुआत

इस फीचर को NBA Playoff कम्युनिटी के लिए रोलआउट किया गया है, जहां चुने हुए creators और media personalities मैच के दौरान लाइव चैट होस्ट करेंगे। इनमें Malika Andrews और Rachel Nichols भी शामिल होंगे।

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

कब मिलेगा फीचर ?

थ्रेड्स के इस फीचर को रोलआउट करना शुरू कर दिया गया है। इसका सपोर्ट कुछ लोगों को मिलने लगा है। आने वाले दिनों में यह फीचर सभी को मिल जाएगा।