WhatsApp पर अब आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकेंगे। जी हां, इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप ने अपने यूजर्स को बड़ा तोहफा देते हुए नए फीचर का ऐलान कर दिया है। अब आप अन्य UPI ऐप की तरह व्हाट्सऐप के जरिए भी अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकेंगे। यह फीचर Android और iOS यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया गया है। आपको बता दें, व्हाट्सऐप एक पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है, जहां आपको सिर्फ चैटिंग ही नहीं बल्कि वॉइस व वीडियो कॉलिंग के अलावा भी कई सारे फीचर्स का एक्सेस मिलता है। इसके अलावा, व्हाट्सऐप अपने यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए आए दिन नए-नए फीचर्स लेकर आता रहता है। व्हाट्सऐप मोबाइल रिचार्ज इन्हीं लेटेस्ट फीचर में से एक है। यहां जानें सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp में जल्द ब्लॉक किए जा सकेंगे बिजनेस मैसेज, आ रहा नया फीचर

WhatsApp ने अपने यूजर्स के लिए नया Mobile Recharge फीचर रोलआउट कर दिया है। अब यूजर्स व्हाट्सऐप के जरिए ही अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकेंगे। इसके लिए अन्य अन्य किसी ऐप में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि हमने बताया इस फीचर को Android और iOS यूजर्स के लिए पेश कर दिया गया है। हालांकि, इसे फेज मैनर में रिलीज किया गया है, जिसे सभी यूजर्स तक पहुंचने में कुछ हफ्तों का समय और लग सकता है। और पढें: WhatsApp Plus सब्सक्रिप्शन इन यूजर्स के लिए रोलआउट! हर महीने देने होंगे इतने रुपये

Mobile Recharge Feature

व्हाट्सऐप का नया मोबाइल रिचार्ज फीचर PayU से लैस है, जिसके जरिए यूजर्स पेमेंट करके मोबाइल रिचार्ज कर सकेंगे। इस फीचर को लाने का उद्देश्य व्हाट्सऐप को सिर्फ मैसेजिंग ऐप तक सीमित रखना नहीं है बल्कि इस ऐप के जरिए अन्य डिजिटल सर्विस को भी आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। और पढें: WhatsApp जल्द ला सकता है ये कमाल का फीचर, स्पैम मैसेज से मिलेगा छुटकारा

नए फीचर क जरिए न केवल आप अपने खुद का मोबाइल रिचार्ज करा सकते हैं बल्कि आप अपने दोस्तों व परिवारवालों का भी मोबाइल व्हाट्सऐप से कर सकेंगे। व्हाट्सऐप का यह नया रिचार्ज फीचर भारत की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों जैसे Reliance Jio, Bharti Airtel और Vodafone Idea को सपोर्ट करता है।

How to use New WhatsApp recharge feature

1. व्हाट्सऐप के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने के लिए आपको व्हाट्सऐप की होम स्क्रीन के टॉप पर दिखने वाले ₹ आइकन पर क्लिक करना होगा।

2. इसके बाद आपके सामने नई Payments स्क्रीन दिखेगी।

3. इस स्क्रीन में Mobile Recharge का ऑप्शन दिखाई देगा।

4. इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें।

5. इसके बाद आपके सामने कॉन्टेक्ट्स लिस्ट आ जाएगी।

6. आपको जिस भी नंबर पर मोबाइल रिचार्ज करना है, उसे सिलेक्ट करें।

7. इसके बाद प्लान के ऑप्शन अगली स्क्रीन पर दिखेंगे। आप अपनी पसंद के प्लान को चुनें।

8. अब पेमेंट ऑप्शन का चयन करें।

Add Techlusive as a Preferred Source

9. अब आप सब कंफर्म करके पेमेंट को पूरा कर सकते हैं।