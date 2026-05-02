आपका AC नहीं कर रहा कूलिंग, बिना टेक्नीशियन इन आसान तरीकों से करें ठीक

गर्मी के सीजन में जब तापमान बढ़ता है, तो AC का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, जिससे इस पर लोड अधिक पड़ता है। इस कारण कूलिंग प्रभावित हो जाती है और रूम जल्दी ठंडा नहीं हो पाता है। अगर आप भी इस परेशानी को झेल रहे हैं, तो हमारा यह आर्टिकल आपके मतलब का है। हम आपको यहां कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे आप बिना टेक्नीशियन को बुलाए एसी की कूलिंग की समस्या को ठीक कर सकते हैं। आइए जानते हैं… और पढें: तपती गर्मी में मिलेगी शिमला वाली ठंडक, 35000 से कम में खरीदें नया-नवेला AC

AC फिल्टर

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एसी में एयर फिल्टर लगा होता है, जिसपर धूल जमने से कूलिंग प्रभावित हो जाती है। इस वजह से एसी रूम को जल्दी ठंडा नहीं कर पाता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए एसी के फिल्टर को ध्यानपूर्वक निकालें और उसे पानी से धू लें, जिससे पूरी गंदगी निकल जाएगी। इससे फिल्टर के पोर खुल जाएंगे और एसी कूलिंग करना शुरू कर देगा।

सेटिंग

कई बार सेटिंग बिगड़ने से एसी कूलिंग नहीं कर पाता है। इसलिए थर्मोस्टेट की सेटिंग चेक करें। अगर आपका एसी कूल मोड पर नहीं है, तो उसे रिमोट के जरिए कूल पर सेट कर दें। इससे एसी पहले की तरह काम करने लगेगा।

आउटडोर यूनिट

आपके घर में स्प्लिट AC लगा है और कूलिंग नहीं कर पा रहा है, तो मुमकिन है कि उसके आउटडोर यूनिट के कंडेंसर कॉइल पर धूल-मिट्टी जमा हो। उसे पानी के पाइप से साफ कर दें। इससे मिट्टी हट जाएगी और रूम के अंदर की हवा बाहर निकलने लगेगी। इससे एसी की कूलिंग बेहतर हो जाएगी।

ड्रेन पाइप

ड्रेन पाइप में कचरा जमा होने से एसी का पानी बाहर नहीं निकल पाता है, जिससे AC ठीक से कूलिंग नहीं कर पाता है। इसलिए इस पाइप को आराम से हिलाकर साफ करें। इससे गंदगी बाहर निकल जाएगी और पानी बहाव ठीक हो जाएगा।

वोल्टेज

वोल्टेज के कम होने से एसी कूलिंग नहीं कर पाता है। अगर आपके घर में यह समस्या है, तो आप एसी के साथ अच्छे ब्रांड का स्टेबलाइजर यूज करें। इससे वोल्टेज कम होने पर एसी बेहतर तरीके से काम करेगा।

लें प्रोफेशनल की मदद

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अगर ऊपर बताए गए टिप्स को फॉलो करने के बाद भी AC कूलिंग नहीं कर रहा है, तो उसकी गैस लीक हो सकती है या फिर कंप्रेसर में दिक्कत आ सकती है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की मदद लें।