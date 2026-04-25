AC चलाते वक्त ये गलतियां कर दीं तो हो सकता है बड़ा हादसा! कहीं आप भी तो नहीं कर रहे यही काम

गर्मी ने एक बार फिर लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है और ऐसे में AC हर घर की जरूरत बन गया है। तेज धूप और बढ़ते तापमान से राहत पाने के लिए लोग घंटों AC का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार यही सुविधा लापरवाही के कारण खतरे में बदल सकती है। छोटी-छोटी गलतियां बड़े हादसों का कारण बन सकती हैं, जिन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए जरूरी है कि AC का इस्तेमाल करते समय कुछ जरूरी बातों का खास ख्याल रखा जाए, ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रह सके। और पढें: बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, जान लें यूज करने का सही तरीका

AC की सर्विसिंग न कराना

सबसे पहली और आम गलती है AC की समय पर सर्विसिंग न कराना। जब AC की नियमित सफाई और सर्विस नहीं होती, तो इसके अंदर धूल और गंदगी जमा हो जाती है। इससे मशीन की कूलिंग कम हो जाती है और कंप्रेसर पर ज्यादा दबाव पड़ता है। यही दबाव ओवरहीटिंग का कारण बन सकता है, जिससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि गर्मी शुरू होने से पहले AC की सर्विस जरूर करा लें, ताकि यह सही तरीके से काम करता रहे और किसी भी तरह का जोखिम न हो। और पढें: जेट सर्विस VS नॉर्मल सर्विस, जानें दोनों में क्या है फर्क और AC के लिए कौन-सी बेहतर

खराब वायरिंग और ओवरलोड सॉकेट

दूसरी बड़ी गलती होती है खराब या सस्ती वायरिंग का इस्तेमाल करना। कई लोग पैसे बचाने के लिए लोकल या कम क्वालिटी के तार और कनेक्शन लगवा लेते हैं, जो बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। ढीले कनेक्शन या बेकार वायरिंग के कारण स्पार्किंग हो सकती है, जो आग लगने की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसके अलावा, एक ही सॉकेट में कई हाई-पावर डिवाइस लगाने से सर्किट ओवरलोड हो जाता है। AC जैसे भारी उपकरण को हमेशा अलग और बेहतर पावर कनेक्शन से जोड़ना चाहिए, ताकि बिजली का लोड सही तरीके से संभाला जा सके। और पढें: सर्दियों में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, 90% लोग करते हैं ये गलती

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लगातार AC चलाना

इसके साथ ही, AC को लगातार कई घंटों तक बिना ब्रेक चलाना भी सही नहीं है। इससे कंप्रेसर पर लगातार दबाव बना रहता है और वह ज्यादा गर्म हो सकता है। लंबे समय तक ओवरहीटिंग से मशीन खराब होने के साथ-साथ आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा, आउटडोर यूनिट की अनदेखी करना भी एक बड़ी गलती है। कई बार लोग इसे लगाने के बाद भूल जाते हैं, जबकि इसके आसपास कचरा, सूखी पत्तियां या प्लास्टिक जमा हो जाते हैं। ऐसी चीजें आग को तेजी से फैलने में मदद करती हैं। इसलिए समय-समय पर आउटडोर यूनिट की सफाई करना और उसके आसपास की जगह साफ रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप सुरक्षित और ठंडी हवा का आनंद ले सकें।