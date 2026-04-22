बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, जान लें यूज करने का सही तरीका

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 01:24 PM (IST)
गर्मियों का मौसम आते ही AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग बिजली बचाने के लिए एक आम गलती करते हैं, वे थोड़ी-थोड़ी देर में AC को चालू और बंद करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बिजली की खपत कम होगी और मशीन पर भी कम दबाव पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, बार-बार AC ऑन-ऑफ करना न सिर्फ बिजली की बचत नहीं करता, बल्कि इससे बिजली का बिल बढ़ सकता है और AC की लाइफ भी कम हो सकती है। और पढें: जेट सर्विस VS नॉर्मल सर्विस, जानें दोनों में क्या है फर्क और AC के लिए कौन-सी बेहतर
दरअसल AC के अंदर सबसे अहम हिस्सा होता है उसका कंप्रेसर। जब भी आप AC को ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर को शुरू होने में ज्यादा पावर की जरूरत होती है। यह शुरुआती पावर कंजप्शन सामान्य रनिंग से काफी ज्यादा होती है। अगर आप हर 10-15 मिनट में AC को बंद करके दोबारा चालू करते हैं, तो हर बार कंप्रेसर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के बार-बार दोहराने से कुल बिजली खपत बढ़ जाती है, यानी जो आप बचत समझ रहे होते हैं, वह असल में खर्च में बदल जाती है। और पढें: AC सर्विस करवाते वक्त जरूर ध्यान रखें ये चीजें, नहीं तो बाद में होगा बड़ा नुकसान!
सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं, बल्कि AC पर भी इसका असर पड़ता है। बार-बार ऑन-ऑफ करने से कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव और गर्मी पैदा होती है। लंबे समय तक ऐसा करने से कंप्रेसर खराब भी हो सकता है, जो AC का सबसे महंगा पार्ट होता है। इसकी मरम्मत या बदलवाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसलिए यह आदत धीरे-धीरे आपके AC की लाइफ को कम कर देती है और आपको अनावश्यक खर्च में डाल सकती है। और पढें: सर्दियों में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, 90% लोग करते हैं ये गलती
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