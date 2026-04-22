comscore
ENG
  • Home
  • Tips And Tricks
  • Ac Usage Tips On Off Mistakes Learn The Right Way To Save Electricity And Extend Ac Life

बार-बार AC ऑन-ऑफ करना पड़ सकता है भारी, जान लें यूज करने का सही तरीका

गर्मियों में AC का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि छोटी-सी गलती भी बिजली बिल बढ़ा सकती है। कई लोग बार-बार AC ऑन-ऑफ करते हैं, लेकिन यह आदत खतरनाक हो सकती है, सही तरीका अपनाकर आप बिजली भी बचा सकते हैं और AC की लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 22, 2026, 01:24 PM (IST)

Air Conditioner

photo icon Air Conditioner

  • whatsapp
  • twitter
  • facebook
  • whatsapp
  • twitter
  • facebook

गर्मियों का मौसम आते ही AC का इस्तेमाल तेजी से बढ़ जाता है। ऐसे में कई लोग बिजली बचाने के लिए एक आम गलती करते हैं, वे थोड़ी-थोड़ी देर में AC को चालू और बंद करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से बिजली की खपत कम होगी और मशीन पर भी कम दबाव पड़ेगा, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है, बार-बार AC ऑन-ऑफ करना न सिर्फ बिजली की बचत नहीं करता, बल्कि इससे बिजली का बिल बढ़ सकता है और AC की लाइफ भी कम हो सकती है। news और पढें: जेट सर्विस VS नॉर्मल सर्विस, जानें दोनों में क्या है फर्क और AC के लिए कौन-सी बेहतर

क्या कंप्रेसर बार-बार चालू होने से ज्यादा बिजली खर्च होती है?

दरअसल AC के अंदर सबसे अहम हिस्सा होता है उसका कंप्रेसर। जब भी आप AC को ऑन करते हैं, तो कंप्रेसर को शुरू होने में ज्यादा पावर की जरूरत होती है। यह शुरुआती पावर कंजप्शन सामान्य रनिंग से काफी ज्यादा होती है। अगर आप हर 10-15 मिनट में AC को बंद करके दोबारा चालू करते हैं, तो हर बार कंप्रेसर को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इस प्रक्रिया के बार-बार दोहराने से कुल बिजली खपत बढ़ जाती है, यानी जो आप बचत समझ रहे होते हैं, वह असल में खर्च में बदल जाती है। news और पढें: AC सर्विस करवाते वक्त जरूर ध्यान रखें ये चीजें, नहीं तो बाद में होगा बड़ा नुकसान!

Add Techlusive as a Preferred SourceAddTechlusiveasaPreferredSource

क्या इससे AC खराब होने का खतरा बढ़ जाता है?

सिर्फ बिजली का बिल ही नहीं, बल्कि AC पर भी इसका असर पड़ता है। बार-बार ऑन-ऑफ करने से कंप्रेसर पर अतिरिक्त दबाव और गर्मी पैदा होती है। लंबे समय तक ऐसा करने से कंप्रेसर खराब भी हो सकता है, जो AC का सबसे महंगा पार्ट होता है। इसकी मरम्मत या बदलवाना आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। इसलिए यह आदत धीरे-धीरे आपके AC की लाइफ को कम कर देती है और आपको अनावश्यक खर्च में डाल सकती है। news और पढें: सर्दियों में AC को कवर करना पड़ सकता है भारी, 90% लोग करते हैं ये गलती

आखिर AC इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है?

  • अगर आप सच में बिजली बचाना चाहते हैं, तो AC को एक तय तापमान (जैसे 24-26 डिग्री) पर चलाना ज्यादा बेहतर होता है।
  • साथ ही कमरे को अच्छी तरह बंद रखें ताकि ठंडी हवा बाहर न जाए।
  • जरूरत न होने पर ही AC बंद करें, लेकिन बार-बार ऑन-ऑफ करने से बचें।
  • इसके अलावा टाइमर और स्लीप मोड जैसे फीचर्स का इस्तेमाल करें, जो बिजली की बचत में मदद करते हैं।
  • सही तरीके से AC का इस्तेमाल करने से न सिर्फ आपका बिजली बिल कम रहेगा, बल्कि आपका AC भी लंबे समय तक बेहतर तरीके से काम करेगा।