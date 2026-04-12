MI vs RCB Match Live Streaming: आईपीएल में आज रविवार का दूसरा मुकाबला बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से होने वाला है। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी टीम विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है। अगर आप IPL फैन है, तो आपको आज शाम का मुकाबला किसी शर्त में देखने से नहीं चूकना चाहिए। आईपीएल की लाइवस्ट्रीमिंग टीवी से लेकर OTT तक पर हो रही है… ऐसे में यदि आप घर पर मैच नहीं देख सकते, तो आप अपने मोबाइल फोन पर मैच को LIVE देख सकते हैं। यहां जानें कब और कहां देख सकेंगे MI vs RCB Match की लाइवस्ट्रीमिंग। और पढें: IPL 2026 CSK Vs DC: महा मुकाबला आज, यहां जानिए कब और कहां देखें Live

When will the MI Vs RCB IPL 2026 Match take place

IPL 2026 में आज 12 अप्रैल 2026 रविवार के दिन 2 खास मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच होने वाला है। वहीं, दूसरा शाम का मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत शाम 7.30 बजे होगी। वहीं, दोनों टीमों के बीच टॉस आधे घंटे पहले यानी 7 बजे होगा। टॉस जीतने वाली टीम फैसला लेगी कि उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी है या फिर गेंदबाजी। और पढें: IPL 2026: RCB vs RR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें? जानें पूरी डिटेल्स

How to Watch MI vs RCB live stream on TV channel

रविवार का दिन हर किसी के लिए छुट्टी का दिन होता है। ऐसे में हर कोई अपने-अपने घरों में बैठकर मैच को इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप भी आज के दिन घर पर ही हैं, तो मैच को Star Sports Network चैनल्स के लिए लाइव देख सकेंगे। और पढें: KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच

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How to Watch MI vs RCB live stream on Mobile Phone

अगर आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज अपने मोबाइल फोन के जरिए भी मैच को लाइव देख सकेंगे। इसके लिए बस आपको फोन में JioHotstar ऐप की जरूरत पड़ेगी। मैच की लाइवस्ट्रीमिंग OTT के जरिए JioHotstar पर ही की जा रही है। अगर आपके पास पहले से ही जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, तो आप IPL को अपने फोन पर बिल्कुल फ्री LIVE देख सकेंगे।