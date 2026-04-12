Published By: Manisha | Published: Apr 12, 2026, 09:17 AM (IST)
MI vs RCB Match Live Streaming: आईपीएल में आज रविवार का दूसरा मुकाबला बड़ा ही मजेदार होने वाला है। आज के दूसरे मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से होने वाला है। दोनों ही टीमों को अपने पिछले मुकाबले में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में आज देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सी टीम विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ती है। अगर आप IPL फैन है, तो आपको आज शाम का मुकाबला किसी शर्त में देखने से नहीं चूकना चाहिए। आईपीएल की लाइवस्ट्रीमिंग टीवी से लेकर OTT तक पर हो रही है… ऐसे में यदि आप घर पर मैच नहीं देख सकते, तो आप अपने मोबाइल फोन पर मैच को LIVE देख सकते हैं। यहां जानें कब और कहां देख सकेंगे MI vs RCB Match की लाइवस्ट्रीमिंग। और पढें: IPL 2026 CSK Vs DC: महा मुकाबला आज, यहां जानिए कब और कहां देखें Live
IPL 2026 में आज 12 अप्रैल 2026 रविवार के दिन 2 खास मुकाबले देखने को मिलेंगे। पहला मुकाबला गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जाइंट्स के बीच होने वाला है। वहीं, दूसरा शाम का मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला है, जिसकी शुरुआत शाम 7.30 बजे होगी। वहीं, दोनों टीमों के बीच टॉस आधे घंटे पहले यानी 7 बजे होगा। टॉस जीतने वाली टीम फैसला लेगी कि उन्हें पहले बल्लेबाजी करनी है या फिर गेंदबाजी। और पढें: IPL 2026: RCB vs RR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें? जानें पूरी डिटेल्स
रविवार का दिन हर किसी के लिए छुट्टी का दिन होता है। ऐसे में हर कोई अपने-अपने घरों में बैठकर मैच को इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आप भी आज के दिन घर पर ही हैं, तो मैच को Star Sports Network चैनल्स के लिए लाइव देख सकेंगे। और पढें: KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच
अगर आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आज अपने मोबाइल फोन के जरिए भी मैच को लाइव देख सकेंगे। इसके लिए बस आपको फोन में JioHotstar ऐप की जरूरत पड़ेगी। मैच की लाइवस्ट्रीमिंग OTT के जरिए JioHotstar पर ही की जा रही है। अगर आपके पास पहले से ही जियोहॉटस्टार सब्सक्रिप्शन उपलब्ध है, तो आप IPL को अपने फोन पर बिल्कुल फ्री LIVE देख सकेंगे।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information