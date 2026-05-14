IPL 2026 Stadium AI Photo Viral Trend: इन दिनों जैसे ही आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram Reels, X और Facebook ओपन करते हैं, वैसे ही IPL स्टेडियम में मौजूद फैन्स की तस्वीरें की भरमार देखने को मिलती है। अगर आप इन तस्वीरों व वीडियो को देखकर धोखा खा रहे हैं कि ये Real हैं, तो आप गलत हैं। इनमें से ज्यादातर तस्वीरें व वीडियो AI जनरेटेड है। जी हां, इन दिनों सोशल मीडिया पर नया ट्रेंड वायरल हो रहा है जिसमें लोग AI के जरिए अपनी समान्य सेल्फी व फोटो को रियलिस्टिक सिनेमैटिक IPL स्टेडियम वाली फोटो में बदल रहे हैं। ये फोटो देखने में इतनी रियल दिखती हैं कि पहली नजर में लगता है कि इन फोटो को असली टीवी ब्रॉडकास्टिंग के दौरान कैप्चर किया गया है। हालांकि, असली बिल्कुल अगल है। और पढें: Google ने AI-Powered Laptop 'Googlebook' की दिखाई झलक, मिलेगा Android और Gemini AI का पावरफुल कॉम्बो

क्या है IPL Stadium AI Photo ट्रेंड?

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दरअसल, इन दिनों IPL का फीवर पूरे भारत में चढ़ा हुआ है। कई लोग मैच देखने के लिए स्टेडियम में जा पाते हैं, तो कई लोगों को स्टेडियम वाला फील नहीं मिल पाता उन्हें घर बैठकर ही मैच इन्जॉय करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ फैन्स जो स्टेडियम और टीवी पर फीचर होने वाला फील नहीं ले पाएं हैं, उन्हीं में से किसी ने यह ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू किया है। अपनी एक साधारण-सी फोटो को Google Gemini को दी और उसके साथ में IPL स्टेडियम से प्रेरित डिटेल्स वाला प्रोम्प्ट दिया। कुछ सेकेंड्स के इंतजार के बाद एआई आपकी फोटो का IPL ब्रॉडकास्ट स्टाइल विजुअल क्रिएट करके दे देता है। अगर आप भी इस ट्रेंड में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपनी तस्वीर भी IPL स्टेडियम में देखना चाहते हैं, तो यहां जानें फोटो बनाने का पूरा प्रोसेस। और पढें: क्या Google सच में हुआ डाउन? कुछ लोगों को Search पर दिखा ‘Server Error’

IPL Stadium AI Photo ट्रेंड फोटो बनाने के लिए आपको क्या चाहिए?

1. अपनी क्लियर सेल्फी या फिर फुल फोटो।

2. Google Gemini

Google Gemini से कैसे बनाएं Viral IPL Stadium AI Photo

1. सबसे पहले अपने फोन या फिर लैपटॉप में Google Gemini ओपन करें।

2. इसके बाद टेक्स्ट बार में जाकर क्रिएट फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी कोई फोटो रेफरेंस के लिए अपलोड करें। ध्यान रहे अपलोड की जाने वाली फोटो हाई-क्वालिटी की होनी चाहिए, ताकी एआई रिजल्ट देखने में शानदार व हाई-क्वालिटी का हो।

3. फोटो अपलोड करने के बाद आपको कुछ Gemini Prompt का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें आप बताएंगे कि आप कैसे फोटो बनवाना चाहते हैं।

Gemini Prompts

सोशल मीडिया पर कई क्रिएटर्स प्रोम्प्ट वायरल कर रहे हैं। उनमें से आप इन 2 प्रोम्प्ट का इस्तेमाल अपनी तस्वीर के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, आप अगर कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो प्रोम्प्ट को एडिट भी कर सकते हैं।

1. “Create a hyper-realistic IPL cricket broadcast style image of me inside a packed stadium during a night match. I am wearing a modern cricket fan jersey, cinematic floodlights are visible, crowd cheering in background, giant LED screens showing live match visuals, DSLR depth of field, realistic skin texture, sports broadcast camera angle, dramatic atmosphere, ultra detailed, 4K sports photography style.”

या फिर

Add Techlusive as a Preferred Source

2. “Reference image person sitting inside a packed live IPL cricket stadium at night. Preserve exact face shape, skin tone and facial structure from uploaded selfie. Natural candid fan reaction, slight smile or mid-clap moment. Wearing a cricket jersey. Realistic stadium crowd in background with floodlights and LED glow. Authentic live sports broadcast look with scoreboard graphics and TV overlay. Telephoto broadcast camera lens effect, slight motion blur, documentary realism, candid fan-cam style, photorealistic, looks like a real IPL telecast screenshot.”